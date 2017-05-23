Чешка о концерте в Манчестере: Безопасность была нулевой

На концерте в Манчестере, во время которого произошел взрыв, присутствовала чешка. Она рассказала, что охранники не следили за безопасностью перед выступлением.

Взрыв в понедельник вечером на стадионе в Манчестере, где проходил концерт певицы Арианы Гранде, полиция рассматривает как террористическое нападение. При взрыве погибло 22 человека, еще более 50 получили травмы. Во время трагедии на концерте присутствовала и чешка Никола Трохтова. О том, что это был теракт, она узнала уже в отеле.

Полиция зарегистрировала сообщения о взрыве возле главного выхода со стадиона в 22:35 по местному времени.

«Взрыв произошел в ту минуту, когда мы выходили из зала. Прошло несколько минут после того, как певица ушла со сцены, – рассказала Никола по Чешскому радио. – Сначала ничего не происходило, но потом мы услышали крик. Через несколько секунд в зале началась паника. Зрители начали паниковать, перепрыгивать сиденья и искать выход».

По информации британских СМИ, на концерте присутствовало около 20 тысяч человек. Через десять минут после взрыва охрана начала открывать три запасных выхода и призвала зрителей выходить со стадиона спокойно.

По словам Николы Трохтовой, меры безопасности перед концертом были нулевыми.

«Мы не проходили ни через какие металлодетекторы. Охранников интересовало только то, чтобы у нас с собой не было своей воды. Сумки они вообще не проверяли и даже в них не смотрели», – рассказала чешка.

Действовал ли террорист в одиночку или был членом группы, полиция пока не сообщает. По данным полиции, при взрыве террорист погиб сам. По информации ТАСС, ответственность за теракт взяла на себя организация Исламское государство. Певица после известия о взрыве отменила дальнейшее турне. Прага в знак солидарности с Манчестером подсветит Петршинскую смотровую башню цветами британского флага.

Источник: Tyden.cz