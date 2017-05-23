Когда приходить на Пражский Град, чтобы не стоять в очереди?

За последние несколько дней очереди на входах в Пражский Град существенно увеличились. Некоторые туристы из-за этого отказываются от просмотра достопримечательности.

Туристы, которые приезжают в Прагу на короткое время, решают не посещать Пражский Град. Попасть туда без утомительного ожидания в очереди можно только до 9 утра или сразу после полудня, когда очередь становится меньше.

Ожидание входа на территорию Пражского Града в течение последних месяцев казалось слишком долгим. За последние несколько дней ситуация стала еще хуже: люди выстраиваются в бесконечные очереди. Колонна людей видна уже при приближении к остановке «Пражский град», куда приходят трамваи №22. Некоторые туристы терпеливо ждут своей очереди. Другие, у кого терпения меньше, пользуются моментом и невнимательностью ожидающих и проникают без очереди.

У семей с маленькими детьми нет шансов «законно» попасть на территорию комплекса без длительного ожидания: полиция отказывается их пропускать без очереди. Поэтому некоторые разворачиваются и уходят.

Агентство Prague City Tourism продолжает критиковать несистемные проверки на Граде. Организация подчеркивает их «любительский» характер, дефицит рам металлоискателя и сотрудников. Из-за этого очередь продвигается медленно.

Prague City Tourism предупреждает, что в скором времени Пражский Град почувствует уменьшение доходов от продажи билетов, так как туристы, приезжающие ненадолго, отказываются от посещения достопримечательности. Чтобы избежать очередей, агентство рекомендует приходить на Град к 9 утра, пока не начнут прибывать автобусы с туристами, или после 12:00, когда проходит смена караула.

На прошлой неделе на Пражском Граде закрыли два входа, которые вели через Олений ров (Jelení příkop). Комментировать это решение ни один представитель Града не стал. Пресс-атташе чешского президента Йиржи Овчачек сказал: «Распоряжения в области безопасности, которые полностью соответствуют актуальной ситуации, я в принципе не комментирую. Это дела служб безопасности».

Источник: denik.cz