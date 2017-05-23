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Осужденный на пожизненное заключение убийца вышел на свободу в Чехии

Осужденный на пожизненное заключение убийца вышел на свободу в Чехии

artyommm 66 0
Сегодня был помилован президентом Чехии двойной убийца Йиржи Каинек, осужденный на пожизненное заключение. Освобожденный не считает себя виновным и будет добиваться возобновления дела.
Осужденный на пожизненное заключение убийца вышел на свободу в Чехии

Двойной наемный убийца Йиржи Каинек сегодня был освобожден из тюрьмы в Яблонец-над-Нисоу. Он был пожизненно осужден, но президент Милош Земан помиловал его. 56-летний Каинек провел за решеткой 23 года. Президент еще в апреле сообщил, что до конца не уверен в его вине. Сразу после освобождения Каинек поблагодарил журналистов, которые ждали его несколько дней. Он выразил надежду, что ему удастся добиться возобновления судебного процесса.

Йиржи Каинек признался, что сначала хотел выйти из тюрьмы без внимания прессы, но в течение нескольких дней он решил пройти через ворота и поговорить с журналистами. «Это было бы бессовестно»,  – сказал мужчина. Адрес своего нового места жительства Каинек назвать не пожелал. 

Условием помилования является соблюдение условия в течение 7 лет, по которому чех не должен совершать преступления. Он будет находиться под присмотром Краевого суда в Пльзене.

Президент Чехии Милош Земан помиловал уже 7 осужденных, но среди них не было ни одного, кто совершил бы насильственное преступление. Каинек был осужден 23 июня 1998 года. В 1993 году рядом с деревней Боры в Пльзене он застрелил бизнесмена Штефана Янду и его телохранителя Юлиана Покоша. Другой сотрудник личной службы безопасности выжил. 

Широкая общественность узнала о Каинеке в 2000 году, когда тот сбежал из тюрьмы строгого режима в Мирове. Чех так и не признал своей вины и обвинил полицию в сфабрикованности дела, а судей – в предвзятости. Верховный и Конституционный суды отказали ему в просьбе возобновить процесс. В 2010 году в Чехии был снят фильм по мотивам истории Каинека.

Премьер-министр Чехии Богуслав Соботка сожалеет, что Йиржи Каинек становится знаменитостью благодаря помилованию. Он считает освобожденного скорее отрицательным персонажем. Об этом Соботка сказал сегодня журналистам во время заседания Чешско-моравской конфедерации профсоюзов. 

Источник: ceskenoviny.cz

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Темы
убийство помилование тюрьма Чехия президент
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