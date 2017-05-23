Водное хозяйство попросило жителей Чехии не бросать в унитазы еду

Сотрудники водных хозяйств обращаются к жителям Чехии с просьбой не засорять канализацию едой и другими предметами, которые забивают трубы.

Чехи спускают в унитаз отходы, которые засоряют канализационную сеть. Согласно актуальному исследованию, больше половины чехов смывают в унитазы остатки еды. 40% чехов отправляют в канализацию волосы. Работники водного хозяйства призывают жителей Чехии прекратить это делать.

Одной из худших новостей для водных хозяйств стало то, что 20% респондентов подтвердили, что они выливают в канализацию масло после жарки.

«Жир в трубе твердеет и засоряет канализацию. Из-за этого трубы часто забиваются», – поделился пресс-секретарь Пражских водопроводов и канализаций Томаш Мразек.

По его словам, жир нужно сливать в специальные резервуары и выбрасывать их в контейнеры для смешанных отходов. Чаще всего масло сливают в трубы пражане (треть респондентов). За столицей следует Либерецкий и Устецкий край.

Смывать в унитаз нельзя и бумажные платки, а также влажные салфетки. Несмотря на это, 20% чехов продолжают бросать эти предметы в унитаз. Зато женщины практически не смывают в канализацию свои предметы гигиены. Положительно на этот вопрос ответили меньше 5% опрошенных.

Канализацию засоряют и крупные куски еды. Тем не менее, остатки трапезы отправляет в унитаз большая часть чехов. Чаще всего так делают жители Либерецкого края (75% респондентов), Праги и Карловарского края.

«Остатки продуктов в канализации способствуют размножению там микроорганизмов. Отходы с кухни заносят в канализацию твердые вещества, на которые налипают жиры. В результате канализационные трубы постепенно засоряются вплоть до полного забивания», – предупредил Мразек.

Особенно работников водных хозяйств удивило то, что некоторые чехи через унитаз избавляются от мелкой живности: например, аквариумных рыбок или пауков.

Исследование проводило в марте агентство Ipsos Instant Reseach по заказу производителя санитарной техники Jika.

Источник: Lidovky.cz