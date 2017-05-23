Регистрация
Курсы валют:
EUR
27.02
USD
24.9
RUB
0.31
Энциклопедия Карта Погода
01d 22 °C
Водное хозяйство попросило жителей Чехии не бросать в унитазы еду

Водное хозяйство попросило жителей Чехии не бросать в унитазы еду

Vladislava M 51 0
Сотрудники водных хозяйств обращаются к жителям Чехии с просьбой не засорять канализацию едой и другими предметами, которые забивают трубы.
Водное хозяйство попросило жителей Чехии не бросать в унитазы еду

Чехи спускают в унитаз отходы, которые засоряют канализационную сеть. Согласно актуальному исследованию, больше половины чехов смывают в унитазы остатки еды. 40% чехов отправляют в канализацию волосы. Работники водного хозяйства призывают жителей Чехии прекратить это делать.

Одной из худших новостей для водных хозяйств стало то, что 20% респондентов подтвердили, что они выливают в канализацию масло после жарки.

«Жир в трубе твердеет и засоряет канализацию. Из-за этого трубы часто забиваются», – поделился пресс-секретарь Пражских водопроводов и канализаций Томаш Мразек.

По его словам, жир нужно сливать в специальные резервуары и выбрасывать их в контейнеры для смешанных отходов. Чаще всего масло сливают в трубы пражане (треть респондентов). За столицей следует Либерецкий и Устецкий край.

Смывать в унитаз нельзя и бумажные платки, а также влажные салфетки. Несмотря на это, 20% чехов продолжают бросать эти предметы в унитаз. Зато женщины практически не смывают в канализацию свои предметы гигиены. Положительно на этот вопрос ответили меньше 5% опрошенных.

Канализацию засоряют и крупные куски еды. Тем не менее, остатки трапезы отправляет в унитаз большая часть чехов. Чаще всего так делают жители Либерецкого края (75% респондентов), Праги и Карловарского края.

«Остатки продуктов в канализации способствуют размножению там микроорганизмов. Отходы с кухни заносят в канализацию твердые вещества, на которые налипают жиры. В результате канализационные трубы постепенно засоряются вплоть до полного забивания», – предупредил Мразек.

Особенно работников водных хозяйств удивило то, что некоторые чехи через унитаз избавляются от мелкой живности: например, аквариумных рыбок или пауков.

Исследование проводило в марте агентство Ipsos Instant Reseach по заказу производителя санитарной техники Jika.

Источник: Lidovky.cz

Рассказать всем:
Темы
Прага Чехия
Читайте
по теме 
Полиция ужесточит проверки на концертах Depeche Mode и Rammstein в Праге
23.05.2017 15:47 Общество
Полиция ужесточит проверки на концертах Depeche Mode и Rammstein в Праге
1 0
На Вацлавской площади сносят стены исторического дома
23.05.2017 15:14 Общество
На Вацлавской площади сносят стены исторического дома
37 0
Петршинская смотровая башня в Праге окрасится в цвета флага Великобритании
23.05.2017 10:46 Общество
Петршинская смотровая башня в Праге окрасится в цвета флага Великобритании
240 0
Седьмой выпуск телепроекта «Прага на русском: инструкция по применению»
22.05.2017 17:54 Культура
Седьмой выпуск телепроекта «Прага на русском: инструкция по применению»
62 0
Последние новости:
23
мая
Полиция ужесточит проверки на концертах Depeche Mode и Rammstein в Праге
23.05.2017 15:47 Общество
Полиция ужесточит проверки на концертах Depeche Mode и Rammstein в Праге
1 0
Завтра в Чехии уволят министра финансов
23.05.2017 15:24 Политика
Завтра в Чехии уволят министра финансов
16 0
На Вацлавской площади сносят стены исторического дома
23.05.2017 15:14 Общество
На Вацлавской площади сносят стены исторического дома
37 0
Осужденный на пожизненное заключение убийца вышел на свободу в Чехии
23.05.2017 14:41 Общество
Осужденный на пожизненное заключение убийца вышел на свободу в Чехии
66 0
Когда приходить на Пражский Град, чтобы не стоять в очереди?
23.05.2017 12:05 Общество
Когда приходить на Пражский Град, чтобы не стоять в очереди?
174 0
Чешка о концерте в Манчестере: Безопасность была нулевой
23.05.2017 11:37 Общество
Чешка о концерте в Манчестере: Безопасность была нулевой
317 0
В чековой лотерее EET в Чехии разыграют легковые автомобили
23.05.2017 11:18 Экономика
В чековой лотерее EET в Чехии разыграют легковые автомобили
296 0
Петршинская смотровая башня в Праге окрасится в цвета флага Великобритании
23.05.2017 10:46 Общество
Петршинская смотровая башня в Праге окрасится в цвета флага Великобритании
240 0
Первый шаг сделан: Правительство Чехии одобрило строительство высокоскоростных дорог
23.05.2017 10:01 Экономика
Первый шаг сделан: Правительство Чехии одобрило строительство высокоскоростных дорог
231 0
Чешские политики выражают соболезнования родственникам погибших в Манчестере
23.05.2017 08:47 Общество
Чешские политики выражают соболезнования родственникам погибших в Манчестере
309 0


Мобильная версия