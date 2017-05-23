На Вацлавской площади сносят стены исторического дома

Здание на углу Оплеталовой улицы и Вацлавской площади уже наполовину снесли. Рабочие сняли крышу, а теперь экскаватором сносят стены. На месте дома вырастет современное здание со стеклянным фасадом.

Фото: screenshot, ČTK

Стены дома на углу Вацлавской площади и улицы Оплеталовой начали сносить. Чтобы снизить запыление воздуха, развалины обильно поливают водой. В предыдущие дни рабочие сняли со здания крышу.

Первые демонтажные работы начались 15 апреля 2017 года. Согласно последней информации, длиться они будут около трех месяцев. Об этом сообщила компания Flow East, владеющая участком.

Первой с лица земли исчезает стена дома на Оплеталовой улицы. Со стороны улицы возвели строительные леса и закрыли дом брезентом. В своем последнем заявлении фирма сообщила, что в течение шести недель рабочие будут сносить само здание. Еще шесть недель с места будут устранять обломки.

После окончания демонтажных работ девелопер хочет построить на месте дома современное здание со стеклянным фасадом. Новостройка под названием «Цветочный дом» должна занять почти всю внутреннюю территорию за отелем «Ялта» (Yalta), которым также владеет Flow East. В новом здании будет 9 наземных и 3 подземных этажа. Расходы на проект, по данным компании, достигают нескольких миллиардов крон.

Со сносом исторического дома, построенного в 1920 году, были не согласны многие жители Праги. В связи с несколькими жалобами чиновники несколько раз затягивали начало сноса, но 15 апреля разрешение все-таки было выдано.

Наблюдать за строительными работами в прямой трансляции можно на сайте ČTK.