Полиция ужесточит проверки на концертах Depeche Mode и Rammstein в Праге

В Чехии не повышают меры безопасности в связи с терактом в Манчестере, но ситуация может измениться.

Фото: www.facebook.com/Rammstein

Меры безопасности в Чехии после теракта в британском Манчестере повышать не будут. Тем не менее, полиция Праги усилит работу в связи с ближайшими концертами групп Depeche Mode и Rammstein.

На массовых культурных и спортивных мероприятиях в столице будет работать больше полицейских. Среди ближайших таких событий – выступления уже упомянутых групп на стадионе Eden Aréna, который вмещает более 20 тысяч зрителей.

Пресс-атташе пражской полиции Ян Данек сообщил, что людей будут тщательнее проверять на наличие взрывчатки. Допускается, что президиум полиции может изменить условия, и меры безопасности в республике повысятся. В настоящее время службы безопасности находятся на связи с британскими коллегами и оценивают возможные риски.

По информации министра внутренних дел Милана Хованеца, нет никаких сведений, что Чехии может грозить теракт. В ЧР по-прежнему действует первый уровень угрозы терроризма. Это значит, что полиция тщательнее провярет места большого скопления людей.

Источник: irozhlas.cz