Видео: Неизвестные совершили абсурдное преступление на парковке ТЦ в Чехии

Инцидент сняли камеры видеонаблюдения. Полиция просит всех, кто узнал людей на записи, сообщить об этом по номеру 158.

Фото: Полиция ЧР

В субботу, 19 мая, чешская полиция выехала по курьезному делу в населенный пункт Хотиков. На месте их ожидала необычная картина: неизвестные решили навести порядок на парковке и прилегающей к торговому центру территории нестандартным образом. Абсурдная «уборка» началась после закрытия магазина в 22:00.

Неизвестные положили на бок покупательские тележки по одной на каждом парковочном месте, по одной – в каждом биотуалете и в других местах по всей территории торгового центра. Полиция рассматривает инцидент как нарушение общественного порядка и разыскивает преступников.

В распоряжение сотрудников охраны правопорядка попала запись с камер видеонаблюдения, на которой видны действия злоумышленников. Всех, кто узнает людей на видеозаписи, просят обратиться в ближайшее отделение Полиции Чешской Республики или позвонить по номеру 158.



Источник: tydenikpolicie.cz