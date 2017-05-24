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Видео: Неизвестные совершили абсурдное преступление на парковке ТЦ в Чехии

Видео: Неизвестные совершили абсурдное преступление на парковке ТЦ в Чехии

artyommm 762 0
Инцидент сняли камеры видеонаблюдения. Полиция просит всех, кто узнал людей на записи, сообщить об этом по номеру 158.
Фото: Полиция ЧР
Видео: Неизвестные совершили абсурдное преступление на парковке ТЦ в Чехии

В субботу, 19 мая, чешская полиция выехала по курьезному делу в населенный пункт Хотиков. На месте их ожидала необычная картина: неизвестные решили навести порядок на парковке и прилегающей к торговому центру территории нестандартным образом. Абсурдная «уборка» началась после закрытия магазина в 22:00. 

Неизвестные положили на бок покупательские тележки по одной на каждом парковочном месте, по одной – в каждом биотуалете и в других местах по всей территории торгового центра. Полиция рассматривает инцидент как нарушение общественного порядка и разыскивает преступников.

В распоряжение сотрудников охраны правопорядка попала запись с камер видеонаблюдения, на которой видны действия злоумышленников. Всех, кто узнает людей на видеозаписи, просят обратиться в ближайшее отделение Полиции Чешской Республики или позвонить по номеру 158.
 

Источник: tydenikpolicie.cz

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