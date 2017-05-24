Регистрация
Курсы валют:
EUR
27.02
USD
24.9
RUB
0.31
Энциклопедия Карта Погода
04d 15 °C
Чехия перейдет на новый стандарт цифрового телевидения

Чехия перейдет на новый стандарт цифрового телевидения

Vladislava M 203 0
Чешский парламент сегодня утвердил законопроект о переходе на новый стандарт цифрового телевидения DVB-T2.
Чехия перейдет на новый стандарт цифрового телевидения

Чешский парламент одобрил правительственный законопроект об электронных коммуникациях, который утверждает переход на телевизионное цифровое вещание стандарта DVB-T2. Эти изменения, по оценкам правительства, обойдутся телезрителям в 5 млрд крон. Столько жителям Чехии в общем понадобится на покупку новых телевизионных приемников или ТВ-тюнеров. Полный переход на новый стандарт произойдет в 2021 году. Теперь законопроект отправят на рассмотрение в Сенат и подпись президенту.

Законопроект также касается мобильных операторов. Он повышает полномочия Чешского телекоммуникационного управления, как и штрафы операторам. По мнению правительства, данная мера будет защищать потребителей в области электронных коммуникаций. Также правительство ожидает улучшения качества сервиса.

Новый стандарт DVB-T2 позволит транслировать больше программ в более высоком качестве, используя при этом меньше частот. Всего DVB-T2 даст возможность транслировать на территории Чехии шесть мультиплексов вместо теперешних четырех. По словам министра промышленности и торговли Йиржи Гавличека, переход на новый стандарт необходим, так как Чехия должна освободить теперешний диапазон 700 МГц для мобильных сервисов.

О расходах жителей на смену телевизоров предупреждал будущий министр финансов Иван Пилны. Дело в том, что на данный момент принимающие новый стандарт телевизоры есть только у десятой части чешского населения. По его словам, это может стать проблемой, в первую очередь, для пенсионеров, которым будет непросто перестроиться на новую систему.

Законопроект критикует Чешская ассоциация спутниковых операторов. По их мнению, документ поддерживает частные компании и противоречит законам конкуренции в ЕС. В конце марта ассоциация подала на него жалобу в Еврокомиссию.

Министр Гавличек требования ассоциации отверг. По его мнению, она хочет получить максимум только для своего торгового успеха.

Источник: ČTK

Рассказать всем:
Темы
телевидение Чехия законопроект
Читайте
по теме 
Седьмой выпуск телепроекта «Прага на русском: инструкция по применению»
22.05.2017 17:54 Культура
Седьмой выпуск телепроекта «Прага на русском: инструкция по применению»
116 0
Шестой выпуск телепроекта «Прага на русском: инструкция по применению»
11.05.2017 19:01 Культура
Шестой выпуск телепроекта «Прага на русском: инструкция по применению»
516 0
Телепроект «Прага на русском» объявляет новый кастинг
04.05.2017 18:16 Пресс-релизы
Телепроект «Прага на русском» объявляет новый кастинг
2014 0
Пятый выпуск телепроекта «Прага на русском: инструкция по применению»
04.05.2017 16:00 Культура
Пятый выпуск телепроекта «Прага на русском: инструкция по применению»
616 0
Последние новости:
24
мая
Конституционный суд: Иностранцы без ПМЖ и работы в Чехии не имеют права на бесплатную медицину
24.05.2017 16:07 Общество
Конституционный суд: Иностранцы без ПМЖ и работы в Чехии не имеют права на бесплатную медицину
669 0
В Чехии судят мужчину за шантаж пользователей эротических сайтов
24.05.2017 15:42 Общество
В Чехии судят мужчину за шантаж пользователей эротических сайтов
147 0
Суд вынес приговор чехам за похищение девушки в секс-рабство
24.05.2017 15:24 Общество
Суд вынес приговор чехам за похищение девушки в секс-рабство
267 0
В Чехии впервые за 15 лет зарегистрировали два случая холеры
24.05.2017 14:31 Общество
В Чехии впервые за 15 лет зарегистрировали два случая холеры
316 0
Агентства в Чехии рассказали о вакансиях и оплате в бригадах этим летом
24.05.2017 11:14 Экономика
Агентства в Чехии рассказали о вакансиях и оплате в бригадах этим летом
614 0
Испанцы откроют в Праге онлайн-сервис проката скутеров
24.05.2017 10:51 Экономика
Испанцы откроют в Праге онлайн-сервис проката скутеров
284 0
Huawei хочет инвестировать в первый трамвай-мусоровоз в Чехии
24.05.2017 10:12 Экономика
Huawei хочет инвестировать в первый трамвай-мусоровоз в Чехии
277 0
Видео: Неизвестные совершили абсурдное преступление на парковке ТЦ в Чехии
24.05.2017 09:46 Общество
Видео: Неизвестные совершили абсурдное преступление на парковке ТЦ в Чехии
1430 0
23
мая
Чехи удивили ажиотажным спросом на кнопочный телефон Nokia 3310
23.05.2017 16:19 Экономика
Чехи удивили ажиотажным спросом на кнопочный телефон Nokia 3310
1322 0
Полиция ужесточит проверки на концертах Depeche Mode и Rammstein в Праге
23.05.2017 15:47 Общество
Полиция ужесточит проверки на концертах Depeche Mode и Rammstein в Праге
705 0


Мобильная версия