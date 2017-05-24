Чехия перейдет на новый стандарт цифрового телевидения

Чешский парламент сегодня утвердил законопроект о переходе на новый стандарт цифрового телевидения DVB-T2.

Чешский парламент одобрил правительственный законопроект об электронных коммуникациях, который утверждает переход на телевизионное цифровое вещание стандарта DVB-T2. Эти изменения, по оценкам правительства, обойдутся телезрителям в 5 млрд крон. Столько жителям Чехии в общем понадобится на покупку новых телевизионных приемников или ТВ-тюнеров. Полный переход на новый стандарт произойдет в 2021 году. Теперь законопроект отправят на рассмотрение в Сенат и подпись президенту.

Законопроект также касается мобильных операторов. Он повышает полномочия Чешского телекоммуникационного управления, как и штрафы операторам. По мнению правительства, данная мера будет защищать потребителей в области электронных коммуникаций. Также правительство ожидает улучшения качества сервиса.

Новый стандарт DVB-T2 позволит транслировать больше программ в более высоком качестве, используя при этом меньше частот. Всего DVB-T2 даст возможность транслировать на территории Чехии шесть мультиплексов вместо теперешних четырех. По словам министра промышленности и торговли Йиржи Гавличека, переход на новый стандарт необходим, так как Чехия должна освободить теперешний диапазон 700 МГц для мобильных сервисов.

О расходах жителей на смену телевизоров предупреждал будущий министр финансов Иван Пилны. Дело в том, что на данный момент принимающие новый стандарт телевизоры есть только у десятой части чешского населения. По его словам, это может стать проблемой, в первую очередь, для пенсионеров, которым будет непросто перестроиться на новую систему.

Законопроект критикует Чешская ассоциация спутниковых операторов. По их мнению, документ поддерживает частные компании и противоречит законам конкуренции в ЕС. В конце марта ассоциация подала на него жалобу в Еврокомиссию.

Министр Гавличек требования ассоциации отверг. По его мнению, она хочет получить максимум только для своего торгового успеха.

Источник: ČTK