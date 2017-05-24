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Конституционный суд: Иностранцы без ПМЖ и работы в Чехии не имеют права на бесплатную медицину

Конституционный суд: Иностранцы без ПМЖ и работы в Чехии не имеют права на бесплатную медицину

Vladislava M 669 0
Конституционный суд ЧР не удовлетворил просьбу пражских судов о пересмотре закона об общественном медицинском страховании граждан и не подтвердил, что документ дискриминирует иностранцев.
Конституционный суд: Иностранцы без ПМЖ и работы в Чехии не имеют права на бесплатную медицину

Конституционный суд ЧР решил, что ограничение права иностранцев без ПМЖ или работы в Чехии на бесплатную медицину в рамках системы общественного медицинского страхования не является дискриминацией. Закон об общественном медицинском страховании оставили без изменений.

Отменить два параграфа в законе предложили пражские суды на основании сложных ситуаций женщин из Украины с новорожденными детьми. Одна из них должна была оплатить расходы на принятие родов, другая – оказание медпомощи ребенку.

Городской суд в Праге рассматривал дело украинки, которая легально проживала и работала в Чехии с 2008 года. Последнее разрешение на работу она получила сроком действия до 31 января 2013 года.

В 2012 году женщина забеременела и пока была нетрудоспособной из-за тяжелой беременности, разрешение на работу закончилось. Так как украинка перестала работать и не располагала чешским ПМЖ, 31 января 2013 года у нее истекло и медицинское страхование.

Ребенок родился у женщины в марте 2013 года. Разрешение на ПМЖ она получила в июне того же года. В то время, когда у нее проходили роды, страхование не было оформлено, хотя в течение нескольких лет до этого женщина исправно платила взносы. Расходы на принятие родов ей пришлось оплачивать из своего кармана.

Пражский Окружной суд продолжает рассматривать дело другой украинки, от которой Комитет по уходу за матерью и ребенком требует выплатить 682 158 крон за медицинскую помощь новорожденному. Так как ребенок не был застрахован в рамках общественного медицинского страхования, его мать подписала договор о предоставлении медицинской помощи. Документ она подписывала в той ситуации, когда ребенку угрожала смерть.

По мнению Городского суда в Праге, закон без повода ведет к дискриминации иностранцев. К подобному заключению пришел и Окружной суд Праги 6. Спорное содержание закона исключает индивидуальные особенности общественного медицинского страхования в Чехии и устанавливает условия участия в нем. Например, закон говорит о том, что право на медицинскую страховку есть только у людей с ПМЖ в Чехии и тех, кто работает на чешского работодателя.

«Право на защиту здоровья есть у каждого: как у граждан Чехии, так и у иностранцев, которые живут на территории нашей страны. Право на бесплатное медицинское обслуживание – это другой вопрос», – сообщил судья Войтех Шимичек.

Судьи уточнили, что те, кто не участвует в системе общественного медицинского страхования, могут оформить коммерческую страховку. Судьи Конституционного суда считают, что нет ничего подозрительного в том, что уровень социальных прав у разных групп населения отличается в зависимости от их принадлежности к конкретному государству. Но не все судьи были согласны с этой точкой зрения.

«Конкретный интерес к защите финансовых средств государства нельзя считать настолько серьезным, чтобы оправдывать подобные ограничения финансовой доступности медицинской помощи для ребенка», – прокомментировал председатель суда Павел Рыхетски.

Источник: ceskatelevize.cz

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Темы
иностранцы страхование здоровье Чехия суды
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