В Чехии впервые за 15 лет зарегистрировали два случая холеры

Холеру привезли с собой из командировки в Танзанию два чеха. На данный момент они находятся на домашнем карантине.

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Два чеха во время командировки на острове Занзибар в Танзании заразились холерой и теперь находятся на домашнем карантине. Об этом сообщило издание Zdravotnický deník. В последний раз холеру в Чехии диагностировали 15 лет назад. Это заболевание, сопровождающееся острой диареей, распространяется, прежде всего, в странах юго-восточной Азии и субсахарской Африке. Заразиться им можно через питьевую воду или немытые продукты.

«Оба пациента, у которых была диагностирована холера после возвращения с Занзибара, уже выписаны из Главной военной больницы. Они находятся на домашнем карантине до того момента, пока их анализ кала трижды не покажет отрицательный результат», – сообщила пресс-секретарь Министерства здравоохранения Штепанка Чехова.

Холера – острое инфекционное заболевание, которое поражает пищеварительный аппарат. Его вызывают бактерии в воде или загрязненных фекалиями продуктах питания. Симптомами холеры считается сильная диарея и обезвоживание организма. Инкубационный период длится несколько дней.

Без лечения заболевание в половине случаев приводит к смерти. В развивающихся странах при эпидемиях холеры погибает до 15% пациентов. В развитых странах умирает меньше 1% зараженных.

Последних два случая холеры в Чехии зарегистрировали в 2002 году. Оба пациента заразились через питьевую воду: один – в Индии, другой – в Таиланде. Перед этим болезнь привез в 1986 году чех после отдыха в Египте.

В Танзании, по данным Мировой организации здравоохранения, в апреле прошлого года зарегистрировали больше 24 000 случаев холеры, 300 из них – на Занзибаре.

В Чехии от холеры проводят вакцинацию: две вакцины в форме напитка защищают человека на два года. Профилактикой заболевания считается использование безопасной воды для умывания и чистки зубов, соблюдение основных правил гигиены и осторожность при питании и питье.

Источник: ČTK