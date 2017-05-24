Суд вынес приговор чехам за похищение девушки в секс-рабство

Сегодня стало известно, какое наказание должны понести три чеха за похищение девушки с остановки, которую они планировали похитить в сексуальное рабство. Девушка должна получить компенсацию.

Краевой суд Брно вынес приговор чехам, которых признали виновными за похищение и изнасилование девушки в Йиглавском районе. Осужденные планировали похитить потерпевшую на длительное время в секс-рабство. Теперь они должны выплатить ей компенсацию 500 тысяч крон. Мужчины частично признали вину.

54-летнего Йозефа Дубского осудили на 12 лет, его 24-летнего сына – на 8 лет, а 53-летнего брата Карела – на 10 лет. Суд решил, что они действовали как организованная преступная группа. Йозеф Дубский старший также понесет наказание за изнасилование одной из своих бывших жен.

Приговор суда пока не вступил в силу. Карел Дубский на месте обжаловал его, а у его напарников и прокурора есть остается 8 дней на подачу апелляции. Теперь рассматривать дело, как минимум в отношении Карела Дубского, будет Верховный суд в Оломоуце.

Источник: lidovky.cz