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В Чехии судят мужчину за шантаж пользователей эротических сайтов

В Чехии судят мужчину за шантаж пользователей эротических сайтов

Vladislava M 147 0
Выдавая себя за молодую девушку, чех получал доступ к личным данным пользователей эротических сайтов знакомств, а затем использовал их интимные фотографии для шантажа.
В Чехии судят мужчину за шантаж пользователей эротических сайтов

Оломоуцкие криминалисты задержали 45-летнего мужчину из района Брунталь, который под фальшивыми данными шанташировал своих жертв на эротических сайтах знакомств. Полицейские сообщили, что он выдавал себя за молодую женщину. Мужчина получал интимные фотографии от других пользователей, а затем угрожал, что опубликует их в интернете, если ему не заплатят деньги. По данным полиции, жертвами мошенника стало 46 человек. На своих махинациях ему удалось получить 300 тысяч крон.

По данным полиции, мужчина занимался этой деятельностью в 2014-2016 гг. Во время переписки на эротические темы он применял так называемый фишинг (вид интернет-мошенничества с целью получения доступа к конфиденциальным данным). Таким образом чех получал доступ к электронной почте и профилям в социальных сетях своих жертв.

Используя логины и пароли пользователей, мужчина скачивал их интимные фотографии, видеозаписи и другие личные данные.

«Под угрозой, что все эти фотографии или видеозаписи будут опубликованы в интернете, мошенник принуждал жертв отправлять ему деньги на разные счета», – рассказала пресс-секретарь областной полиции Мария Шафаржова.

Мужчину обвинили в шантаже и несанкционированном доступе к компьютерным системам и носителям информации. За оба преступления ему грозит от полугода до четырех лет тюрьмы.

Сайты знакомств в Чехии не первый раз используют в целях мошенничества. Недавно суд рассматривал дело мужчины, который обещал сразу нескольким женщинам брак и одалживал у них деньги под разными предлогами.

Источник: Lidovky.cz

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Темы
мошенничество преступность Чехия
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