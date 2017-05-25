Немец скончался в чешском ночном клубе

Оживить скончавшегося пожилого посетителя пытались работающие в клубе проститутки, но помочь ему уже не удалось.

В ночном клубе в Ческе-Кубице Домажлицкого района скончался 77-летний немец. Первую помощь ему пытались оказать работающие в клубе проститутки, но вернуть мужчину в чувства им не удалось.

«Мужчина заказал алкогольный напиток, после этого сел на диван, где ему стало плохо. Насмотря на оказанную ему первую помощь – сначала от персонала клуба, а затем от прибывших врачей – он скончался», – прокомментировала пресс-секретарь полиции Дагмар Брожова.

На место приетел даже вертолет скорой помощи.

«Несмотря на интенсивные реанимационные мероприятия, возобновить основные жизненные функции мужчине не удалось», – сообщил пресс-секретарь скорой помощи Мартин Брейха.

По информации полиции, коронер осмотрел тело умершего и не обнаружил ничего, что свидетельствовало бы о насильственной смерти.

«Дело будут рассматривать домажлицкие криминалисты. Сейчас они ожидают результатов экспертизы, которая должна объяснить причину смерти», – сообщили в полиции.

Источник: Novinky.cz