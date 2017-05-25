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Террорист из Манчестера перед нападением летел через Прагу

Террорист из Манчестера перед нападением летел через Прагу

Vladislava M 75 0
Немецкие спецслужбы сообщили, что террорист-смертник, совершивший нападение в Манчестере, за несколько дней до нападения возвращался в Англию из Ливии через Прагу и Дюссельдорф.
Фото: Снимок Салмана Абеди, дата неизвестна.
Террорист из Манчестера перед нападением летел через Прагу

22-летний террорист-смертник Салман Абеди, совершивший взрыв на концерте в Манчестере, вернулся в Англию 18 мая из Дюссельдорфа. В Германию мужчина прибыл из Ливии через Прагу. Об этом информировало немецкое издание Der Tagesspiegel с отсылкой на немецкие службы безопасности.

Согласно этой информации, немецкие спецслужбы расследуют, был ли Абеди связан с экстремистами в Германии. Пока неясно, как долго он находился в Германии и встречался ли здесь с кем-либо. В Дюссельдорфе, где Абели побывал за четыре дня до нападения в Манчестере, он мог совершить лишь пересадку и в течение всего времени находиться на транзитной площади аэропорта.

Как именно перемещался Абеди, пока также неясно. Следователи не знают, что точно он делал в Ливии, откуда происходит его семья. Службы безопасности расследуют, встречался ли он в Ливии с родственниками либо с представителями «Исламского государства», которое взяло ответственность за теракт на себя. Также проверяют, из какого аэропорта Абеди прилетел в Прагу.

Британские службы повторно предупреждали о том, что террорист из Манчестера Салман Абеди может быть опасен. На это обратила внимание его мечеть и друзья, которых беспокоило, что он не осуждал действия террористов-смертников. Также о Абеди знала французская секретная служба. Как минимум дважды он посещал Германию с неизвестной целью.

В понедельник при взрыве на стадионе в Манчестере погибло 22 человека, среди которых были дети. Почти 60 человек получили ранения, некоторые из них до сих пор находятся в критическом состоянии. В знак солидарности с Великобританией в Праге подсветили Петршинскую смотровую башню цветами английского флага.

Источник: ČTK

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Темы
терроризм Великобритания Прага
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