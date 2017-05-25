В выходные в Чехию придет тропическое тепло

С сегодняшнего дня в Чехии начинает теплеть, а с воскресенья обещают тропическую жару.

Фото: 420on.cz, Vladislava M.

Похолодание, которое ощущалось в Чехии в прошедшие дни, уже заканчивается. С сегодняшнего дня температура воздуха поднимется выше 20 градусов Цельсия. В воскресенье и понедельник жителей Чехии ждет настоящее летнее тепло. Об этом сообщило Чешское гидрометеорологическое управление.

Холодный ветер, который наблюдался в Чехии в первой половине этой недели, с четверга постепенно ослабнет. Максимальная дневная температура сегодня составит 17-21 градус тепла. В последующие дни теплеть будет еще больше, хотя в четверг и пятницу могут пройти кратковременные дожди. В субботу небо прояснится, и дождей уже не прогнозируют.

В выходные в Чехии будет теплее 20 градусов Цельсия. В воскресенье обещают и вовсе до +27 градусов. С понедельник метеорологи прогнозируют тропическую жару: до 31 градуса тепла. Такая температура воздуха ожидается и в течение всей следующей недели. Наряду с жарой в Чехию могут пройти кратковременные дожди и грозы.

Источник: Tyden.cz