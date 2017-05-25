Регистрация
Курсы валют:
EUR
27.02
USD
24.9
RUB
0.31
Энциклопедия Карта Погода
04d 15 °C
Чешское телевидение предложит на выбор дубляж или субтитры иностранных фильмов

Чешское телевидение предложит на выбор дубляж или субтитры иностранных фильмов

artyommm 36 0
Новшество коснется всех зрителей, которые смотрят бесплатное Чешское телевидение в эфирном телевещании.
Чешское телевидение предложит на выбор дубляж или субтитры иностранных фильмов

Жители Чехии уже могут ощутить первые результаты принятия поправки в Законе об электронных коммуникациях. У зрителей, которые смотрят эфирное вещание Чешского телевидения, появится возможность выбирать между субтитрами и дубляжом при просмотре иностранных фильмов и сериалов. Новшество должно помочь населению в изучении иностранных языков.

Выбор между субтитрами и дубляжом будет только у зрителей Česká televize. Телеканал, как государственное СМИ, с переходом на современный стандарт вещания DVB-T2 по закону должен будет транслировать кинематографические произведения иностранного производства, фильмы и телесериалы с дублированным переводом и субтитрами. Зрители сами выберут подходящий вариант.

Знание английского языка у жителей Чехии находится на уровне ниже среднего по Европе. Например, согласно исследованию Eurobarometr, договориться по-английски смогут только 11% населения республики. С другими иностранными языками ситуация обстоит еще хуже. 

Чешское телевидение уже предлагало раньше так называемое дуальное телевещание – до 2003 г. Но из-за технических ограничений и возрастающих требований к качеству изображения и звука от него пришлось отказаться. Теперь, когда телевещание переходит на более эффективный стандарт DVB-T2. Он обеспечит возможность передачи большего объема данных.

В настоящее время дуальное телевещание доступно зрителям спутникового телевидения, хоть и в ограниченном виде. В скором времени новой функцией смогут пользоваться все жители страны в рамках бесплатного эфирного вещания. К нему подключены около 60% домохозяйств республики.

Источник: lidovky.cz

Рассказать всем:
Темы
телевидение законопроект
Читайте
по теме 
Чехия перейдет на новый стандарт цифрового телевидения
24.05.2017 13:27 Общество
Чехия перейдет на новый стандарт цифрового телевидения
407 0
Седьмой выпуск телепроекта «Прага на русском: инструкция по применению»
22.05.2017 17:54 Культура
Седьмой выпуск телепроекта «Прага на русском: инструкция по применению»
137 0
Шестой выпуск телепроекта «Прага на русском: инструкция по применению»
11.05.2017 19:01 Культура
Шестой выпуск телепроекта «Прага на русском: инструкция по применению»
520 0
Телепроект «Прага на русском» объявляет новый кастинг
04.05.2017 18:16 Пресс-релизы
Телепроект «Прага на русском» объявляет новый кастинг
2020 0
Последние новости:
25
мая
Чехи воссоздали советскую игру «Ну, погоди!» в виртуальной реальности
25.05.2017 12:45 Общество
Чехи воссоздали советскую игру «Ну, погоди!» в виртуальной реальности
1 0
Чешские ученые предложили новый метод лечения рака
25.05.2017 12:38 Общество
Чешские ученые предложили новый метод лечения рака
1 0
В выходные в Чехию придет тропическое тепло
25.05.2017 11:59 Общество
В выходные в Чехию придет тропическое тепло
45 0
Террорист из Манчестера перед нападением летел через Прагу
25.05.2017 11:38 Общество
Террорист из Манчестера перед нападением летел через Прагу
75 0
Немец скончался в чешском ночном клубе
25.05.2017 09:50 Общество
Немец скончался в чешском ночном клубе
350 0
Через некоммерческую организацию в Чехии исчезли миллионы крон
25.05.2017 09:32 Экономика
Через некоммерческую организацию в Чехии исчезли миллионы крон
188 0
Земан уволил Андрея Бабиша и назначил нового министра финансов
25.05.2017 09:13 Политика
Земан уволил Андрея Бабиша и назначил нового министра финансов
360 0
В День России у российского посольства в Праге объявлен митинг
25.05.2017 08:58 Политика
В День России у российского посольства в Праге объявлен митинг
287 0
24
мая
Конституционный суд: Иностранцы без ПМЖ и работы в Чехии не имеют права на бесплатную медицину
24.05.2017 16:07 Общество
Конституционный суд: Иностранцы без ПМЖ и работы в Чехии не имеют права на бесплатную медицину
1284 0
В Чехии судят мужчину за шантаж пользователей эротических сайтов
24.05.2017 15:42 Общество
В Чехии судят мужчину за шантаж пользователей эротических сайтов
394 0


Мобильная версия