Чешское телевидение предложит на выбор дубляж или субтитры иностранных фильмов

Новшество коснется всех зрителей, которые смотрят бесплатное Чешское телевидение в эфирном телевещании.

Жители Чехии уже могут ощутить первые результаты принятия поправки в Законе об электронных коммуникациях. У зрителей, которые смотрят эфирное вещание Чешского телевидения, появится возможность выбирать между субтитрами и дубляжом при просмотре иностранных фильмов и сериалов. Новшество должно помочь населению в изучении иностранных языков.

Выбор между субтитрами и дубляжом будет только у зрителей Česká televize. Телеканал, как государственное СМИ, с переходом на современный стандарт вещания DVB-T2 по закону должен будет транслировать кинематографические произведения иностранного производства, фильмы и телесериалы с дублированным переводом и субтитрами. Зрители сами выберут подходящий вариант.

Знание английского языка у жителей Чехии находится на уровне ниже среднего по Европе. Например, согласно исследованию Eurobarometr, договориться по-английски смогут только 11% населения республики. С другими иностранными языками ситуация обстоит еще хуже.

Чешское телевидение уже предлагало раньше так называемое дуальное телевещание – до 2003 г. Но из-за технических ограничений и возрастающих требований к качеству изображения и звука от него пришлось отказаться. Теперь, когда телевещание переходит на более эффективный стандарт DVB-T2. Он обеспечит возможность передачи большего объема данных.

В настоящее время дуальное телевещание доступно зрителям спутникового телевидения, хоть и в ограниченном виде. В скором времени новой функцией смогут пользоваться все жители страны в рамках бесплатного эфирного вещания. К нему подключены около 60% домохозяйств республики.

Источник: lidovky.cz