Чешские ученые предложили новый метод лечения рака

Чешские ученые из Карлова университета опубликовали статью Trends in Cancer, в которой предложили новый способ лечения рака. Они предложили использовать вещество, способное остановить рост и распространение метастаз в организме.

Чешские ученые с Природоведческого факультета Карлова университета предлагают новый способ лечения рака. Он направлен не только на саму опухоль, но и на метастазы.

В статье в научном журнале Trends in Cancer ученые рассказали о до сих пор не используемом материале. Он должен останавливать в человеческом организме метастазирование, от которого умирает больше 90% больных раком.Таким образом, ученые предлагают лечить не только опухоль, но и препятствовать росту метастаз.

«Вещество, у которого есть шанс остановить метастазы, до сих пор вообще не использовали в лечении рака. Для классификации лекарства как противоопухолевого нужно, чтобы оно уменьшало опухоль, а эти материалы этого не делают», – объясняет руководитель научной команды Ян Брабек с кафедры клеточной биологии Природоведческого факультета Карлова университета.

Ученые предлагают, чтобы при лечении рака врачи использовали оба направления: как цитостатики, которые останавливают рост опухоли, так и новые лекарства против метастаз, которые назвали миграстатиками.

Если новый метод зарекомендует себя эффективным, у больных раком повысятся шансы на полное излечение. В том случае, если саму опухоль излечить уже нельзя, новые препараты помогли бы продлить человеку жизнь.

На развитие и утверждение новых лекарств потребуется 12 лет. Шанс на то, что новый метод лечения начнут использовать раньше, может дать внесение миграстатиков в классификацию современных лекарств, которые используют для лечения других болезней. Это помогло бы сократить процесс на 2-3 года.

Тестирование нового препарата на пациентах начнется уже скоро. По словам ученых, они сотрудничают с Всеобщей клинической больницей в Праге. Если они получат грант, то тестирование начнется уже в следующем году.

Источник: ČTK