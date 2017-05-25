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Чехи воссоздали советскую игру «Ну, погоди!» в виртуальной реальности

Чехи воссоздали советскую игру «Ну, погоди!» в виртуальной реальности

artyommm 1 0
Новая версия называется Catch the Egg и уже доступна для игроков.
Чехи воссоздали советскую игру «Ну, погоди!» в виртуальной реальности

Чехи воссоздали знаменитую советскую электронную игру «Ну, погоди!», которая пользовалась широкой популярностью в 80-е гг. В новой версии волк по-прежнему пытается поймать как можно больше яиц, скатывающихся по лоткам из курятника. Только теперь действие разворачивается не на черно-белом дисплее, а в виртуальной реальности.

Новая версия называется Catch the Egg и невольным образом отсылает к некогда популярной игре. Разработала ее команда Марка Кулковского, который возглавляет студию виртуальной реальности в пражской IT-компании Etnetera. Проект был реализован на VR-хакатоне в Градец-Кралове, посвященном теме ретро-игр.

 

В одной команде работали 2 программиста Etnetera и 2 мультипликатора из 3Bohemians, а менеджером был Марк Кулковски. На создание игры ушло 26 часов, из них 8 – на создание куриц, 3D-модель которых купили в интернете.

На данный момент Catch the Egg находится на стадии концепта, который уже работает на платформе HTC Vive. Игру будут постепенно совершенствовать, в том числе и с учетом обратной связи от игроков. В ближайшее время Catch the Egg станет доступна на игровой платформе Steam. 24 мая в рамках Czech VR fest в Vnitroblock в Голешовице поиграть в нее мог любой желающий.

Источник: forbes.cz

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игры технологии Чехия
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