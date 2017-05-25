Евросоюз будет бороться с ненавистью в социальных сетях

Министры членских стран Евросоюза составили законопроект о способах борьбы с проявлениями ненависти в социальных сетях.

Министры членских государств Евросоюза разработали способ борьбы с проявлениями ненависти в социальных сетях Facebook, Twitter и сервисе Google. О первом изменении в законодательстве на эту тему в Евросоюзе сообщило информационное агентство Reuters.

Владельцы социальных сетей и СМИ должны будут удалять видео с проявлениями ненависти, а также все записи, защищающие терроризм. По словам дипломата ЕС, имя которого не сообщили, мера не будет касаться прямых трансляций – только видеозаписей, сохраненных на упомянутых выше платформах.

Министры также предложили внести европейское содержание в американские сервисы. Они хотят, чтобы европейские фильмы и телевизионные передачи составляли 30% содержания видеосервисов Netflix и Amazon Prime Video. Изначально Еврокомиссия хотела установить эту квоту на уровне 20%.

Законопроект еще должен утвердить Европарламент, который ранее также продвигал подобные меры для подавления ненависти в интернете.

В Кремниевой Долине над этой проблемой уже работают. Facebook, Twitter, Google и Microsoft в прошлом году договорились с Еврокомиссией о принятии кодекса, который должен установить правила борьбы с проявлениями ненависти в интернете.

Согласно этому кодексу, фирмы должны в течение 24 часов с момента поступления жалобы проверить, не несет ли запись вред. В том случае, если материал провоцирует ненависть или защищает терроризм, его будут удалять или перекрывать к нему доступ. Компании уже начали так поступать, но Евросоюз считает, что процесс происходит слишком медленно.

Источник: Lupa.cz