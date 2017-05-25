Метеорологи предупреждают: в субботу над Чехией истончится озоновый слой

В субботу днем метеорологи не рекомендуют находиться на солнце, так как UV-индекс значительно повысится.

Озоновый слой, который защищает Землю от ультрафиолетового излучения, в субботу значительно ослабнет над Чехией. UV-индекс около полудня в низинах поднимется до 7,5 балла, что считается высоким значением. Обычный показатель индекс в это время года достигает 6,5 балла. На сегодня он составляет 6,3 балла.

В горах в эту субботу солнечный ультрафиолетовый индекс будет очень высоким – до 8,5 балла. Поэтому всем жителям советуют защищаться от солнечных лучей и не проводить много времени под солнцем в этот день. Кроме того, в выходные в Чехию придет тропическое тепло.Такую информацию предоставило Чешское гидрометеорологическое управление.

При таких высоких значениях UV-индекса людям советуют ограничить пребывание на улице между 11:00 и 15:00. При нахождении под открытым небом нужно защищать кожу легкой одеждой. Непокрытые части тела советуют намазать солнцезащитным кремом с фактором защиты минимум 30. Выбор крема с UV-защитой зависит от типа кожи. При первом пребывании на солнце незащищенная кожа краснеет примерно через 20 минут. Также нужно в такие дни надевать солнцезащитные очки.

UV-индекс в Чехии измеряют три станции: в Градец-Кралове, Кошетице и Кухаржовице. Показатель до 2 баллов считают низким уровнем риска. Экстремально высоким риском считается UV-индекс выше 11 баллов.

«Область высокого давления над центральной Европой перемещается к востоку, с ее задней части к нам будет поступать теплый воздух с юга», – рассказали метеорологи. Поэтому с субботы над Чехией значительно снизится количество общего озона: на 15-20% от долговременной нормы. Его уровень достигнет 310-320 единиц Добсона. Одна такая единица равна слою озона 10 мкм при стандартном давлении и температуре.

Рак кожи в Чехии с каждым годом распространяется все больше. Ежегодно его диагностирует 2500 человек: 23-25 случаев на 100 000 человек. 30 лет назад на 100 000 человек в Чехии диагностировали только три случая меланомы.

Источник: ČTK