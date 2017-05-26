В Праге будут лечить диабет лазером

Через несколько недель пражский Институт клинической и экспериментальной медицины начнет тестировать инновационный способ лечения диабета 2 типа. Поучаствовать в программе приглашают до 150 добровольцев.

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Полным пациентам, страдающим диабетом второго типа, может помочь лазерное лечение тонкой кишки. Эндоскопическое вмешательство без необходимости операции в ближайшее время будет тестировать пражский Институт клинической и экспериментальной медицины (IKEM). Первые пациенты должны начать лечение уже через несколько недель.

В пилотном проекте будет участвовать от 100 до 150 человек. Об этом на пресс-конференции, посвященной новому методу лечения диабета, сообщил директор IKEM Алеш Герман. Таким типом диабета, связанным с нездоровым образом жизни, в Чехии страдает 780 тысяч человек.

Согласно новому методу, лазер, проведенный через пищевод и желудок, ликвидирует часть нервных клеток в двенадцатиперстной кишке.

«Этот отрезок тонкой кишки функционирует как второй язык. Клетки в нем анализируют содержание продуктов, которые попадают в желудок, и по их сигналу проходит метаболизм», – объяснил заведующий проектом врач, гастроэнтеролог IKEM Марек Бенеш.

Если двенадцатиперстная кишка не будет реагировать на пищу, то организм будет думать, что человек не ест. В результате организм начнет худеть и избавляться от сахара. Постепенно это приведет к нормализации веса и уровня сахара в крови. По словам Бенеша, от голода человек не умрет, так как в организме есть и другие механизмы, следящие за принятием пищи.

Подобную схему лечения уже тестировали в Израиле на 27 пациентах. Никаких осложнений при лечении не возникло. Пражский институт вместе с двумя клиниками в Израиле и одной клиникой в Испании станут первыми в мире медицинскими учреждениями, которые будут тестировать этот метод. Пилотную фазу оплатит израильская фирма, которая придумала способ.

IKEM в Праге будет принимать пациентов три года. Чтобы поучаствовать в программе лечения, у них должен быть лишний вес, и они не должны использовать инсулин. Остальные условия можно посмотреть на сайте IKEM.

Источник: www.ikem.cz