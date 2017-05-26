В Чехии изменят условия срочной выдачи паспортов

Сенат ЧР обсуждает поправку в законе, которая бы ввела возможность получения загранпаспорта в течение 24 ч за более высокую плату.

Загранпаспорт с истекшим сроком годности может стать ночным кошмаром для любого гражданина Чехии, который собирается в поездку за пределы Евросоюза. Сейчас Сенат обсуждает поправку в законе, согласно которой получить документ можно будет в течение 24 ч – за высокую плату. На данный момент чешский загранпаспорт в ускоренном порядке выпускают в течение 6 рабочих дней. Если поправку одобрят, Чехия поравняется по этим условиям с соседними странами, где загранпаспорт выдают быстрее.

Пресс-атташе Министерства внутренних дел Клара Пекницова сообщает, что заявление о получении загранпаспорта можно будет подать в любое государственное учреждение с широким полем действия или в МВД.

Загранпаспорт, выпущенный в течение 5 дней, можно будет забрать в учреждении, где подавалось заявление. При срочной выдаче за 24 ч гражданину придется лично явиться в МВД, так как доставить документ в такое короткое время в другое учреждение невозможно.

За получение загранпаспорта в течение 24 ч гражданин старше 15 лет должен будет заплатить комиссию 6 000 крон, гражданин младше 15 лет заплатит – 2 000 крон. За паспорт, выданный в течение 5 рабочих дней, комиссия составит 3 000 крон (для граждан младше 15 лет – 1 000 крон).

Сейчас самый быстрый срок получение паспорта в Чехии – в течение 6 дней, комиссия составляет 4 000 крон. В Германии документ для поездок за границу могут выдать за 2 рабочих дня, заплатить нужно 91 евро; в Австрии – за 1 рабочий день (комиссия – 220 евро); в Словакии – за 2 рабочих дня (комиссия – 99 евро).

Почему паспорта в Чехии в стандартном порядке выдают в течение 30 дней, если за деньги можно быстрее?

Пресс-атташе МВД уточняет, что срок 30 дней считается максимальным, но на практике паспорта выдают в течение 14 дней. Все зависит от общего количества заявлений. Размер комиссии при ускоренной выдаче паспорта устанавливают на таком уровне, чтобы можно было сократить количество потенциальных заявлений с просьбой выдать документ срочно, иначе сотрудники учреждения не будут справляться с работой.

За выдачу загранпаспорта в течение 30 дней граждане Чехии платят комиссию 600 крон, внутреннего паспорта с электронным чипом в этот же срок – 500 крон. Водительское удостоверение выдают в срок до 20 дней за 50 крон, за 5 дней – 500 крон.

Источник: euro.cz