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Вчера пражское метро дважды останавливалось из-за падения людей на рельсы

Вчера пражское метро дважды останавливалось из-за падения людей на рельсы

Vladislava M 116 0
На станциях Nádraží Veleslavín и Pražského povstání вчера произошли случаи падения людей на рельсы. Пострадавших отвезли в больницы, метро временно не работало.
Вчера пражское метро дважды останавливалось из-за падения людей на рельсы

На станции метро Nádraží Veleslavín в Праге 6 вчера вечером упал на рельсы мужчина. Еще до приезда пожарных его подняли врачи скорой помощи и полицейские. Мужчину доставили на обследование в больницу. В этот же день на рельсы упал другой человек – на станции метро Pražského povstání.

Инцидент на Велеславине произошел в половину одиннадцатого вечера. На место прибыло сразу несколько машин пожарных, скорой помощи и полицейских. Именно полицейские с врачами были первыми, кто вытаскивал мужчину с путей.

«При падении 49-летнего мужчины работала наша группа врачей и инспектор. Пострадавшего осмотрели, он получил травму головы, но не потерял сознание. Его отвезли в военную больницу», – сообщила пресс-секретарь скорой помощи Яна Поштова.

Движение метро из-за инцидента на несколько десятков минут остановили.

Аналогичный случай произошел в четверг утром на станции Пражского восстания (Pražského povstání). Там на рельсы упал мужчина, у которого, по всей вероятности, случился приступ. Врачи отвезли его в тяжелом состоянии в больницу Мотол.

Источник: Novinky.cz

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