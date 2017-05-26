В Чехии ищут растения, зараженные опасной бактерией

Из Испании в Чехию завезли 45 саженцев декоративных растений истода миртолистного, которые были заражены одной из самых опасных бактерий в Европе, угрожающей сельскому хозяйству.

Урожай фермеров может оказаться под угрозой из-за опасной бактерии, которая уничтожает километры плантаций – в первую очередь на юге Европы. Согласно последним результатам исследований, проведенных в зарубежных лабораториях, в Чехии присутствие данных бактерий выявлено не было. Инспекторы также пока не нашли растений, зараженных бактерией.

Но радоваться пока рано: бактерии xylella, которые уничтожают плантации олив, фруктовые сады и виноградники в Южной Европе и в соседней Германии, могли попасть в Чехию в мае прошлого года с поставкой саженцев из Испании. Центральный институт контроля и испытаний сельского хозяйства ЧР обнаружил всего два растения из подозрительной поставки. Остальные саженцы найти не удается.

Риск по-прежнему сохраняется, так как растения, зараженные бактерией, долгое время не проявляют никаких признаков болезни. Когда они погибают, люди обычно даже не понимают, что это связано с бактерией xylella. Всего в Чехию завезли 45 саженцев декоративных растений истода миртолистного. Покупатели могли приобрести их в торговых сетях Bauhaus и Hornbach. Пока только два человека откликнулись на сообщение института с просьбой проверить потенциально опасные растения.

С 2013 года опасная бактерия вредит сельскому хозяйству Италии. На данный момент она распространилась и на Францию, Испанию и Германию. Европейская комиссия относит к группе самых серьезных проблем в данной отрасли в Европе.

Магазины сетей, которые продавали зараженные растения, находятся под контролем инспекторов. Те также следят за окрестностями Праги, где один из саженцев был приобретен.

Источник: ihned.cz

Иллюстрация Истод миртолистный (Polygala myrtifolia). © Native Sons