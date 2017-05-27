Главные новости Чехии за неделю 22-26 мая 2017

Что изменится в выдаче студенческих и рабочих виз в Чехию? Чем удивил рынок арендной недвижимости в первом квартале? Кто в Чехии получит больше денег в следующем году? Как в Праге начнут лечить от диабета? Ответы на эти и другие вопросы читайте в обзоре главных новостей страны на этой неделе.

В Чехии придумали, как упростить выдачу рабочих и студенческих виз

Чехия рассматривает возможность приема документов на рабочие и студенческие визы через визовые центры: так будет быстрее и проще. Перегруженные консульства ЧР в отдельных странах освободились бы от работы по приему и проверке заявлений. Агентства также выдавали бы паспорта с визами (либо без них). Сейчас так делать не позволяет законодательство, поэтому Сенат рассматривает соответствующий законопроект. Подробнее



Чешские регионы подтягиваются за Прагой по ценам на аренду недвижимости

Аренда жилья стала дороже не только в Праге, но и в большинстве регионов республики. За первые три месяца этого года цены поднялись в среднем на 9%. Аренда жилой недвижимости в регионах не дорожала с 2010 года, но ситуация изменилась. Подробнее



В Чехии повысятся пенсии, пособия и зарплаты госслужащих

Теперь уже бывший министр финансов Андрей Бабиш успел составить план госбюджета на следующий год. Согласно этому плану, повысятся пенсии и пособия. Больше будут получать и госслужащие. Подробнее





Осужденный пожизненно убийца вышел на свободу

Самый известный убийца в Чехии Йиржи Каинек вышел на свободу. Он провел в тюрьме 23 года и мог бы оставаться в ней до конца жизни, если бы не помилование президента Земана. Каинек прославился тем, что сбежал из самой строгой тюрьмы в стране. А еще про него сняли фильм в главной роли с российским актером Константином Лавроненко. Кстати, зеленая майка известного спортивного бренда, в которой помилованный вышел на свободу, стала хитом в Чехии на прошлой неделе. Подробнее



Чехам придется поменять телевизоры

Чехия переходит на новый стандарт телевещания – цифровой DVB-T2. Жителям страны придется либо покупать новые телевизоры, либо ТВ-тюнеры. Подходящими телеприемниками на данный момент может похвастаться только десятая часть населения. Полностью республика откажется от эфирного телевещания к 2021 году. Стандарт DVB-T2 позволяет показывать больше программ высокого качества, не занимая при этом много частот. Благодаря новшеству зрители Чешского телевидения смогут бесплатно выбирать просмотр иностранных фильмов и сериалов в дублированном переводе или в оригинале – с субтитрами. Подробнее здесь и здесь



В Праге начнут лечить от диабета инновационным способом

В Праге будут тестировать инновационный способ лечения диабета второго типа, которым страдает в Чехии 780 тысяч человек. Суть лечения заключается в использовании лазера, с помощью которого через пищевод и желудок будут уничтожать часть нервных клеток в двенадцатиперстной кишке. После этого она не будет реагировать на пищу, и организм будет думать, что человек ничего не ест. Вес и сахар будут исчезать. Медики говорят, что от голода пациенты не умрут. Подробнее