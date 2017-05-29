Площадку под метрономом в Праге хотят преобразить

Работники пражского магистрата считают, что внешний вид площадки возле метронома на Летне слишком сильно напоминает о коммунизме. Место хотят сделать более современным и привлекательным.

Раньше над лестницей, ведущей на Летенские холмы в Праге, возвышался гигантский памятник советскому вождю Иосифу Сталину. Затем вместо него поставили метроном, а в наше время каждое лето на холме стали проводить вечеринки и музыкальные фестивали. Однако окрестности бывшего памятника не сильно изменились со времен коммунизма.

«Местность все еще напоминает своим видом о прошедших временах. Она выглядит так, как будто в Чехии еще вчера был коммунизм», – говорит председатель магистратского комитета по культуре Элишка Капличка Фухсова.

По ее мнению, место вокруг бывшего памятника нужно исправить.

«Мы должны объявить международный художественный конкурс на новый вид Летны», – предлагает представительница Праги.

Например, бетонные конструкции на площадке за метрономом хотят убрать, но скейтеры смогут ездить по площади и дальше. Также здесь хотят сделать что-то интересное для туристов. Действующего культурного центра и летнего бара Containall недостаточно. Поэтому под метрономом может появиться современная статуя, которая бы привлекла больше посетителей Праги к этому месту.

Также магистрат рассматривает идею украсить летенскую лестницу именами жертв тоталитаризма: на каждой ступеньке могли бы написать по одному имени.

Памятник Сталину на Летне торжественно открыли в 1955 году. Это был крупнейший групповой скульптурный комплекс в Европе. Чехи прозвали памятник «Очередью за мясом». Когда культ личности Сталина прекратился, в 60-е годы памятник убрали. В начале 90-х на месте скульптуры появился метроном, который стоит там до сих пор.

Источник: Prazsky.denik.cz