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Видео: Грабитель в Праге напал на банк и пошел отдыхать в кондитерскую

Видео: Грабитель в Праге напал на банк и пошел отдыхать в кондитерскую

artyommm 98 0
Полиция задержала преступника на открытой террасе кондитерского магазина, где мужчина решил отдохнуть сразу после ограбления банка.
Видео: Грабитель в Праге напал на банк и пошел отдыхать в кондитерскую

В четверг на прошлой неделе на Московской улице в Праге произошло ограбление банка. Мужчина в маске и с муляжом пистолета вошел в отделение и потребовал выдать ему деньги. После этого он ушел отдыхать на открытую террасу кондитерского магазина неподалеку, где его задержала полиция. Теперь горе-грабителю грозит до 12 лет тюрьмы. Позже выяснилось, что ранее он уже грабил этот же самый банк.

Работник банка не знал, что ему угрожают бутафорным пистолетом, поэтому отдал грабителю несколько десятков тысяч крон. При этом преступник требовал 2 млн крон. 

На место срочно выехала полиция. Свидетель видел, как преступник расположился отдохнуть на открытой террасе кафе на той же улице, где находится банк. Именно там его и нашел патруль. При себе у грабителя были похищенные деньги и муляж пистолета.

Криминалисты выяснили, что в августе позапрошлого года этот же мужчина ограбил тот же самый банк. За это преступление в феврале прошлого года он получил 3 года лишения свободы с отсрочкой на 4 года. Теперь его ожидает немедленное лишение свободы.

Источник: idnes.cz

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Темы
ограбление банки полиция Прага
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