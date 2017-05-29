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Иностранцы в Чехии взбунтовались против полиции

Иностранцы в Чехии взбунтовались против полиции

artyommm 840 0
Сегодня около полудня беженцы, находящиеся в изоляционном центре в Пльзенском крае, устроили беспорядки.
Иностранцы в Чехии взбунтовались против полиции

Часть иностранцев, которые содержатся в изоляторе в Балкове в Пльзеньском крае, устроили бунт и забаррикадировались. На месте работал отряд полиции. По словам министра внутренних дел Милана Хованеца, люди, которые спровоцировали беспорядки, понесут наказание.

По информации пресс-атташе полиции по делам иностранцев Катержины Рендловой, сегодня, 29 мая, около полудня два гражданина Нигерии взбунтовались против полицейских. К ним присоединились еще 13 иностранцев. «Они забаррикадировались в помещении. Когда полиция хотела вывести их оттуда, они начали бросать мебель», – описывает ситуацию пресс-атташе.

Беспорядки уже осудил глава МВД Чехии Милан Хованец: «Мы ни в коем случае не будем терпеть такое поведение. Я надеюсь, что полиция решит эту проблему в ближайшее время». Сотрудники учреждения для беженцев пытаются оценить ущерб. Так как никто не пострадал, в отношении иностранцев не будут заведены уголовные дела. Как говорит пресс-атташе, в таких случаях применяют дисциплинарные наказания, как в тюрьме.

Изолятор для иностранцев в Пльзенском крае рассчитан на 200 человек. По актуальной информации министерства внутренних дел, этой ночью в учреждении находились 56 иностранцев. 

Опорный пункт для беженцев и иностранных граждан, которые просят убежища, был открыт в Пльзенском крае в 1998 году в здании бывшей центральной школы полиции. В декабре 2005 года в МВД решили открыть на этом месте в полицейский тренировочный центр. 

Изолятор находится в Балкове в долине посреди леса, в 2 км от Крачина, части населенного пункта Тис-у-Блатна. Объекты, которые служили полиции тренировочной базой, два года назад снова стали использоваться для содержания иностранцев.

В 2002 году в центр приезжала делегация Комитета против пыток Совета Европы. По мнению наблюдателей, режим в лагере был неудовлетворительным, иностранцы по 23 часа подряд проводили в камерах.

Источник: ceskenoviny.cze15.cz

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Темы
полиция иностранцы Министерство иностранных дел беженцы
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