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О погоде на неделю: В Чехии будет тепло, как на Майорке

О погоде на неделю: В Чехии будет тепло, как на Майорке

artyommm 730 0
Во вторник ожидается до +33°C. Метеорологи прогнозируют, что в этот день могут быть установлены новые температурные рекорды.
О погоде на неделю: В Чехии будет тепло, как на Майорке

Тропическая жара, которая в начале недели накрыла Центральную Европу, уже во вторник, 30 мая, начнет изменяться под воздействием холодного фронта. Он принесет с собой грозы, больше облачности и похолодание в некоторых районах, – сообщают в компании Metteopress.

В понедельник, 29 мая, воздух прогреется до +31°C, и температура будет такой же, как на Майорке. После полудня по западу и северо-западу республики могут пройти грозы. Во вторник будет ясно или переменная облачность. В течение дня на территорию Чехии начнет перемещаться холодный фронт, в отдельных районах возможен порывистый ветер и град. Утром температура воздуха составит 12-16°C, в течение дня он прогреется до 29-33°C. Ожидается, что в этот день будут установлены новые температурные рекорды. В 2005 году на метеостанции в Клементинуме зафиксировали температуру 31,7°C.

В среду, 31 мая, на востоке страны возможны грозы, но погода будет преимущественно облачной с температурой воздуха от 24 до 28°C. По ощущениям будет теплее из-за высокой влажности, которая сохранится и в следующие дни. С четверга по субботу будет ясно или переменная облачность, температура воздуха составит 22-26°C. Грозы ожидаются только в воскресенье.

Источник: novinky.cz

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погода Чехия
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