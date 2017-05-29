Регистрация
Курсы валют:
EUR
27.02
USD
24.9
RUB
0.31
Энциклопедия Карта Погода
01n 19 °C
В Чехии ухудшилась ситуация с наркотиками

В Чехии ухудшилась ситуация с наркотиками

artyommm 529 0
Марихуана и первитин остаются самыми распространенными наркотиками в Чехии.
В Чехии ухудшилась ситуация с наркотиками

В прошлом году в Чехии возросло количество преступлений, связанных с наркотиками. Всего полиции удалось раскрыть 4 400 случаев. 2% от общего количества составляют нарушения закона в связи с производством, контрабандой и продажей наркотиков – 3 576. Существенно больше полиции удалось выявить ферм по выращиванию конопли. Почти в два раза увеличился объем конфискованной марихуаны. Об этом говорится в отчете полицейского Национального центра по борьбе с наркотиками за 2016 год.

Самыми распространенными наркотиками в Чехии признаны марихуана и метамфетамин, или первитин. Около 47% преступлений связано с первитином, еще 45% – с продукцией из каннабиса (марихуаной и гашишом). 8% случаев связаны с остальными видами наркотиков.

Наркотики из конопли чаще всего изготавливают в Чехии. В прошлом году в республике было раскрыто 299 мест, где выращивалась конопля. В 2015 году их было меньше – 220. Благодаря вмешательству в работу так называемых гроушопов, которые предлагают оборудование для выращивания конопли, в Чехии стало меньше случаев, когда в одном месте росло более 1 000 растений. Вместе с тем в последнее время банды пытаются сократить риски за счет распределения производства на несколько точек, где выращивается не более 500 кустов. Таких ферм сейчас около 88% от общего количества.

Около 83% конопляных ферм работали под руководством чехом, еще 8% принадлежали вьетнамцам. Последние на 50% сократили производство, по подсчетам объема конфискованной конопли за прошлый год.

Что касается первитина, то в Чехии в 2016 году была выявлена 261 точка по его производству. Из-за его изготовления возникают тонны опасных отходов, загрязняющих воду. В некоторых населенных пунктах увеличилось количество заболеваний раком щитовидной железы вследствие загрязнения окружающей среды йодом – рядом с цехами по производству первитина.

Остальные наркотики в Чехии встречаются редко. В прошлом году полиция конфисковала около 40 кг кокаина и 20 кг героина. 

Источник: ceskenoviny.cz

Рассказать всем:
Темы
наркотики марихуана первитин
Читайте
по теме 
Полиция задержала чехов, перевозивших по полкилограмма гашиша в желудках
31.03.2017 10:49 Общество
Полиция задержала чехов, перевозивших по полкилограмма гашиша в желудках
1483 0
В Чехии создали организацию первой психоделической помощи
29.03.2017 11:22 Общество
В Чехии создали организацию первой психоделической помощи
954 0
В Гонконге судят чешского пенсионера за контрабанду кокаина
27.03.2017 14:56 Общество
В Гонконге судят чешского пенсионера за контрабанду кокаина
770 0
Пражская полиция арестовала пожилую наркодилершу – в возрасте 66 лет
18.02.2017 10:12 Общество
Пражская полиция арестовала пожилую наркодилершу – в возрасте 66 лет
1187 0
Последние новости:
29
мая
Минфин отчитался, сколько денег иностранные государства должны Чехии
29.05.2017 16:13 Экономика
Минфин отчитался, сколько денег иностранные государства должны Чехии
490 0
О погоде на неделю: В Чехии будет тепло, как на Майорке
29.05.2017 15:06 Общество
О погоде на неделю: В Чехии будет тепло, как на Майорке
718 0
Иностранцы в Чехии взбунтовались против полиции
29.05.2017 14:33 Общество
Иностранцы в Чехии взбунтовались против полиции
840 0
В Чехии наступил День налоговой свободы
29.05.2017 11:23 Экономика
В Чехии наступил День налоговой свободы
2312 0
Видео: Грабитель в Праге напал на банк и пошел отдыхать в кондитерскую
29.05.2017 10:42 Общество
Видео: Грабитель в Праге напал на банк и пошел отдыхать в кондитерскую
907 0
За кого будут голосовать чехи на предстоящих парламентских выборах
29.05.2017 10:09 Политика
За кого будут голосовать чехи на предстоящих парламентских выборах
404 0
Площадку под метрономом в Праге хотят преобразить
29.05.2017 09:28 Общество
Площадку под метрономом в Праге хотят преобразить
685 0
27
мая
Главные новости Чехии за неделю 22-26 мая 2017
27.05.2017 12:01 Общество
Главные новости Чехии за неделю 22-26 мая 2017
1602 0
26
мая
Нельзя не удивиться: В Праге открылась выставка необычных картин из туалетной бумаги и других вещей
26.05.2017 15:06 Культура
Нельзя не удивиться: В Праге открылась выставка необычных картин из туалетной бумаги и других вещей
724 0
Чехи создали инновационную биотехнологию по переработке использованного масла
26.05.2017 14:24 Экономика
Чехи создали инновационную биотехнологию по переработке использованного масла
529 0


Мобильная версия