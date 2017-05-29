В Чехии ухудшилась ситуация с наркотиками

Марихуана и первитин остаются самыми распространенными наркотиками в Чехии.

В прошлом году в Чехии возросло количество преступлений, связанных с наркотиками. Всего полиции удалось раскрыть 4 400 случаев. 2% от общего количества составляют нарушения закона в связи с производством, контрабандой и продажей наркотиков – 3 576. Существенно больше полиции удалось выявить ферм по выращиванию конопли. Почти в два раза увеличился объем конфискованной марихуаны. Об этом говорится в отчете полицейского Национального центра по борьбе с наркотиками за 2016 год.

Самыми распространенными наркотиками в Чехии признаны марихуана и метамфетамин, или первитин. Около 47% преступлений связано с первитином, еще 45% – с продукцией из каннабиса (марихуаной и гашишом). 8% случаев связаны с остальными видами наркотиков.

Наркотики из конопли чаще всего изготавливают в Чехии. В прошлом году в республике было раскрыто 299 мест, где выращивалась конопля. В 2015 году их было меньше – 220. Благодаря вмешательству в работу так называемых гроушопов, которые предлагают оборудование для выращивания конопли, в Чехии стало меньше случаев, когда в одном месте росло более 1 000 растений. Вместе с тем в последнее время банды пытаются сократить риски за счет распределения производства на несколько точек, где выращивается не более 500 кустов. Таких ферм сейчас около 88% от общего количества.

Около 83% конопляных ферм работали под руководством чехом, еще 8% принадлежали вьетнамцам. Последние на 50% сократили производство, по подсчетам объема конфискованной конопли за прошлый год.

Что касается первитина, то в Чехии в 2016 году была выявлена 261 точка по его производству. Из-за его изготовления возникают тонны опасных отходов, загрязняющих воду. В некоторых населенных пунктах увеличилось количество заболеваний раком щитовидной железы вследствие загрязнения окружающей среды йодом – рядом с цехами по производству первитина.

Остальные наркотики в Чехии встречаются редко. В прошлом году полиция конфисковала около 40 кг кокаина и 20 кг героина.

Источник: ceskenoviny.cz