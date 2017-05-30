Ресторан в Праге начал штрафовать гостей за недоеденные блюда

Азиатский ресторан в Праге начал специфическим способом бороться с расточительством гостей. Тех, кто набирал в буфете в рамках шведского стола больше еды, чем мог съесть, официанты штрафуют на 100 крон.

Азиатский ресторан Haikky в пражском районе Карлин своеобразным способом борется с расточительством. Гостей, которые в рамках шведского стола накладывают на тарелки слишком большие порции и не могут их съесть, штрафуют на 100 крон. Специалисты по правам потребителей утверждают, что ресторан так поступать не должен. Оставшуюся еду он обязан по просьбе гостей упаковывать с собой.

«Такие санкции неприемлемы, так как они нарушают права потребителя», – говорит заведующий юридическим отделением организации dTest Лукаш Зелены.

На ресторан уже пожаловался один из «провинившихся» гостей – житель Карлина Йиржи Седлак.

«Я был голоден, но не смог точно оценить свой голод. Поэтому я набрал в буфете больше, чем смог съесть, и попросил упаковать мне оставшуюся еду с собой. Однако официантка ответила, что упаковывать еду они не могут, что я плохо поступил и должен заплатить штраф», – рассказывает Седлак.

фото: Iva Špačková

По его словам, к дискуссии присоединился еще один официант. Пять минут они вели спор, после чего штраф гостю все-таки простили, но сказали, что в следующий раз он точно должен будет заплатить.

«Я понимаю, что с точки зрения защиты планеты хорошо ограничивать расточительство, но в этом случае они должны были упаковать мне еду, а не требовать штраф. Я с этим абсолютно не согласен, хотя и рад, что штраф мне простили», – сказал Седлак.

Чешская торговая инспекция считает, что ресторан не нарушает закон о защите прав потребителя. Организация утверждает, что эти действия нельзя классифицировать как «не ознакомление потребителя с ценой» или дискриминацию.

«Законность этого платежа – другое дело. Если бы на самом деле произошло такое, что ресторан призвал клиента заплатить санкцию, а он бы отказался, то решение должен был бы принимать суд», – прокомментировал пресс-секретарь Чешской торговой инспекции Йиржи Фреглих.

По мнению юриста dTest, азиатский буфет не имеет права штрафовать посетителей.

«Еда переходит в собственность потребителя в ту минуту, когда он ее покупает. С этого момента он может обращаться с ней по своему усмотрению. Если продавец устанавливает штраф за недоеденную еду, то нарушает тем самым права потребителя. К примеру, еда может быть некачественной, тогда гость по умолчанию не должен будет ее доедать», –объясняет Зелены.

По словам юриста, как только гость кладет еду на тарелку, он может ее выбросить или упаковать с собой. Ресторан не обязан упаковывать еду только в том случае, если он заранее уведомил потребителя, что ее нельзя забирать с собой.

Владельцы и работники ресторана отказались комментировать свою меру борьбы с расточительством.

Источник: aktualne.cz