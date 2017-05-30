Соцопрос: Чехи стали лучше относиться к Евросоюзу

Социологический опрос показал, что чехи не видят в членстве в Евросоюзе угрозе своей культуре, но считают, что из-за ЕС в стране растет бюрократия.

Членство Чехии в Евросоюзе, по мнению 84% респондентов, ведет к росту бюрократии и работе лишних организаций. С другой стороны, такой же процент чехов соглашается с тем, что Евросоюз открывает больше возможностей для хорошей учебы, работы и жизни. Также апрельский социальный опрос Центра изучения общественного мнения показал, что большая часть жителей Чехии не опасается угрозы чешской культуре и признает дотации из Брюсселя.

60% опрошенных не думают, что благодаря членству в ЕС законы в Чехии стали более качественными. С высказыванием, что европейские законы приносят излишние ограничения, согласны 74% опрошенных. Почти 75% респондентов соглашаются с точкой зрения, что из-за членства Чехии в ЕС квалифицированные специалисты уезжают из страны работать в другие государства союза.

Большинство чехов убеждено, что Евросоюз не представляет угрозы для чешской культуры. Также люди признают выгоды дотаций из европейских фондов (74% опрошенных).

Респонденты, в основном, склонялись к точке зрения, что членство в ЕС означает для Чехии рост престижа в мире. С этим согласились 50% чехов. 41% с этим не согласен. Половина опрошенных считает, что членство в ЕС означает для страны более высокую военную безопасность. 36% с этим не согласны.

По сравнению с исследованием, которое проводилось в апреле прошлого года, на 5% вырос процент тех людей, которые видят связь между членством в ЕС и ростом престижа страны в мире. Также, по информации социологов, стало больше чехов, видящих преимущества в европейских дотациях.

Источник: ČTK