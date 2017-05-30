Чешские ученые: Жизнь на Земле могла возникнуть из неорганической материи

Ученые в Чехии доказали теоретически и экспериментально, что жизнь могла зародиться из неорганической материи. Их научный труд вошел в 3% самых цитируемых в мире.

Чешские ученые попытались ответить на вопрос, каким могло быть зарождение жизни. Их опыт показывает, что жизнь могла появиться в космосе.

Ученые в области физической химии из Академии наук Мартин Феруса и Сватоплук Цивиш смогли повторить эксперимент, который предлагает ответ на вопрос, как 4 млрд лет назад появилась жизнь на планете Земля. Новость о попытке чешских ученых опубликовали в престижном Сборнике Национальной академии наук США. Данная работа вошла в 3% самых цитируемых научных статей в мире. Об этом в понедельник, 21 мая, сообщило Грантовое агентство ЧР.

Оба автора научного труда приходили на Чешское телевидение, где рассказали о своем исследовании.

«Экспериментально и теоретически мы доказали, что базовые строительные материалы рибонуклеиновой кислоты – гуанин, аденин, цитосин и урацил – могли появиться благодаря энергии ударной волны, высвобожденной при падении инопланетных тел, а также при воздействии электрического разряда из-за простых газов – аммиака и оксида углерода», – рассказывает о результате эксперимента Ферус.

Лаборатория Сватоплука Цивиша при Академии наук занимается химической эволюцией жизни уже почти 20 лет. Профессор Цивиш относится к основателям этой научной специализации в Чехии.

Источник: ceskatelevize.cz