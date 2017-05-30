Чешские полицейские попали в аварию на дорогом спорткаре BMW i8

10 мая чешская полиция в Брно получила в безвозмездную аренду дорогой суперспортивный автомобиль BMW i8. Не прошло и трех недель, как машина попала в аварию.

Не прошло и трех недель, как полицейские в Брно получили в безвозмездную аренду дорогой суперспортивный автомобиль BMW i8 от BMW Group ČR, а машина уже попала в серьезное ДТП. Авария произошла в ночь на вторник, 30 мая, из-за внезапного ухудшения самочувствия водителя.

В салоне автомобиля также находился один пассажир. Полицейский, сидевший за рулем, получил тяжелые травмы; пассажир ранен менее серьезно. По предварительной информации, авария случилась после того, как водителю неожиданно стало плохо. Он не справился с управлением и съехал с дороги. Медики подтверждают возникшее внезапно недомогание. Обстоятельства случившегося сейчас изучают полицейские из отделения ДТП.

Машина стоимостью 4 млн крон была передана полиции в безвозмездную аренду 10 мая для патрулирования магистралей и трасс в Южной Моравии. Мощность ее двигателя превышает 350 л.с. Из состояния покоя до 100 км/ч она разгоняется за 4,4 сек.

BMW i8 была самой быстрой машиной в распоряжении полиции. Покупать ее, однако, она не собиралась. Суперспортивный автомобиль взяли на время для поддержания престижа среди водителей.

В компании BMW Group ČR сказали, что на автомобиль была оформлена комплексная страховка, которая и покроет все расходы. Представитель дилерского центра машину не видел, поэтому не может рассказать, насколько серьезные повреждения она получила. Если автомобиль пострадал в незначительной степени и допускается ремонт, полиция сможет и дальше пользоваться спорткаром.

Источник: idnes.cz