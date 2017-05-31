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Доверие чехов к президенту и правительству резко упало

Доверие чехов к президенту и правительству резко упало

Vladislava M 363 0
Политический кризис в Чехии не прошел просто так: доверие населения к президенту и правительству подорвано.
Доверие чехов к президенту и правительству резко упало

Доверие чехов к президенту в мае 2017 года значительно упало: с 55% в апреле до 41%. Еще больше упало доверие к правительству: ему доверяет только 23% населения, а в апреле этот показатель составлял 40%. Такие данные показало актуальное исследование CVVM. Падение доверия к президенту и правительству связывают с майским политическим кризисом.

Доверие населения Чехии к президенту на данный момент на самом низком уровне с конца 2014 года.

Чехи также стали меньше доверять парламенту. Доверие к нему упало с 30% до 21%. Падение доверия зарегистрировали и к Сенату. Ему доверяют 27% опрошенных.

Краевым представителям верит 41% людей. Как и раньше, наибольшим доверием пользуются городские представители и старосты. Им доверяет 60% и 61% респондентов соответственно.

Политической ситуацией в стране довольны только 10% респондентов (на 9% меньше, чем в апреле). Недовольство выразило 67% опрошенных. Это самый худший результат с декабря 2013 года.

Социологический опрос проходил с 8 по 18 мая. В нем поучаствовали 1019 респондентов.

Источник: Novinky.cz

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Темы
политический кризис Милош Земан Богуслав Соботка
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