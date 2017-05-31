Евросоюз выдаст деньги на бесплатный wi-fi в общественных местах

До 2020 года в городах и малых населенных пунктах ЕС планируется открыть точки бесплатного wi-fi в местах наибольшей концентрации людей.

ЕС планирует обеспечить беспроводным доступом в интернет общественные места в рамках проекта WiFi4EU. Бесплатный wi-fi должен появиться на площадях, в парках, библиотеках, музеях.

В прошлом году председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что бесплатный доступ к интернету должен быть в каждой европейской деревне и в каждом городе в главных центрах общественной жизни до 2020 года. На реализацию проекта в 2017-2019 гг. ЕС выделяет 120 млн евро, которые пойдут на установку самого современного wi-fi оборудования в местах наивысшей концентрации людей.

Деньги будут распределять в форме ваучеров. По предварительным оценкам, получить финансирование смогут от 6 до 8 тысяч местных общин по всей Европе. Подавать заявки на участие в проекте смогут органы местной власти (населенные пункты и группы населенных пунктов), которые хотят обеспечить доступность wi-fi в местах, где сейчас нет ни общественного, ни частного подключения.

ЕС будет предлагать по одному ваучеру на каждый населенный пункт, который покроет до 100% расходов. Чем раньше будут поданы заявки, тем больше шансов, что населенный пункт получит ваучер.

Система ваучеров будет работать следующим образом: заявитель подаст онлайн заявку, Еврокомиссия ее удовлетворит и передаст ваучер компании, которая будет создавать систему. Затем исполнитель вернет ваучер Еврокомиссии и получит оплату. Проект WiFi4EU предполагает покрытие расходов на покупку оборудования и монтаж. Местный субъект будет платить за интернет и содержание технических устройств. Как только программу WiFi4EU одобрит Европарламент и Совет министров, начнется прием заявок.

Источник: rozhlas.cz