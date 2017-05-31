Регистрация
Курсы валют:
EUR
27.02
USD
24.9
RUB
0.31
Энциклопедия Карта Погода
01d 23 °C
Евросоюз выдаст деньги на бесплатный wi-fi в общественных местах

Евросоюз выдаст деньги на бесплатный wi-fi в общественных местах

artyommm 222 0
До 2020 года в городах и малых населенных пунктах ЕС планируется открыть точки бесплатного wi-fi в местах наибольшей концентрации людей.
Евросоюз выдаст деньги на бесплатный wi-fi в общественных местах

ЕС планирует обеспечить беспроводным доступом в интернет общественные места в рамках проекта WiFi4EU. Бесплатный wi-fi должен появиться на площадях, в парках, библиотеках, музеях. 

В прошлом году председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что бесплатный доступ к интернету должен быть в каждой европейской деревне и в каждом городе в главных центрах общественной жизни до 2020 года. На реализацию проекта в 2017-2019 гг. ЕС выделяет 120 млн евро, которые пойдут на установку самого современного wi-fi оборудования в местах наивысшей концентрации людей. 

Деньги будут распределять в форме ваучеров. По предварительным оценкам, получить финансирование смогут от 6 до 8 тысяч местных общин по всей Европе. Подавать заявки на участие в проекте смогут органы местной власти (населенные пункты и группы населенных пунктов), которые хотят обеспечить доступность wi-fi в местах, где сейчас нет ни общественного, ни частного подключения. 

ЕС будет предлагать по одному ваучеру на каждый населенный пункт, который покроет до 100% расходов. Чем раньше будут поданы заявки, тем больше шансов, что населенный пункт получит ваучер. 

Система ваучеров будет работать следующим образом: заявитель подаст онлайн заявку, Еврокомиссия ее удовлетворит и передаст ваучер компании, которая будет создавать систему. Затем исполнитель вернет ваучер Еврокомиссии и получит оплату. Проект WiFi4EU предполагает покрытие расходов на покупку оборудования и монтаж. Местный субъект будет платить за интернет и содержание технических устройств. Как только программу WiFi4EU одобрит Европарламент и Совет министров, начнется прием заявок.

Источник: rozhlas.cz

Рассказать всем:
Темы
интернет Евросоюз дотации
Читайте
по теме 
В Праге запретили сервис Taxify
31.05.2017 12:24 Общество
В Праге запретили сервис Taxify
468 0
Евросоюз будет бороться с ненавистью в социальных сетях
25.05.2017 14:00 Общество
Евросоюз будет бороться с ненавистью в социальных сетях
434 0
Чехи удивили ажиотажным спросом на кнопочный телефон Nokia 3310
23.05.2017 16:19 Экономика
Чехи удивили ажиотажным спросом на кнопочный телефон Nokia 3310
1642 0
Эти чешские интернет-магазины обманывают потребителей
19.05.2017 13:04 Общество
Эти чешские интернет-магазины обманывают потребителей
2677 0
Последние новости:
31
мая
Чехия опередила все страны ЕС по низкому уровню безработицы
31.05.2017 14:53 Экономика
Чехия опередила все страны ЕС по низкому уровню безработицы
103 0
Социальным работникам в Чехии повысят зарплаты
31.05.2017 13:19 Экономика
Социальным работникам в Чехии повысят зарплаты
156 0
Брюссель предложил не штрафовать чешских водителей за низкие зарплаты
31.05.2017 12:54 Экономика
Брюссель предложил не штрафовать чешских водителей за низкие зарплаты
201 0
В Праге запретили сервис Taxify
31.05.2017 12:24 Общество
В Праге запретили сервис Taxify
468 0
Магистраль из Праги доведут до границы с Польшей
31.05.2017 12:03 Экономика
Магистраль из Праги доведут до границы с Польшей
354 0
Чешские рестораны придумывают способы обойти закон о запрете курения
31.05.2017 11:53 Общество
Чешские рестораны придумывают способы обойти закон о запрете курения
279 0
Студентка обвинила чешский институт в дискриминации по вегетарианству
31.05.2017 11:19 Общество
Студентка обвинила чешский институт в дискриминации по вегетарианству
441 0
Доверие чехов к президенту и правительству резко упало
31.05.2017 10:08 Общество
Доверие чехов к президенту и правительству резко упало
363 0
30
мая
Чешские полицейские попали в аварию на дорогом спорткаре BMW i8
30.05.2017 11:59 Общество
Чешские полицейские попали в аварию на дорогом спорткаре BMW i8
1189 0
Торгпред РФ: Товарооборот между Россией и Чехией восстанавливается
30.05.2017 11:36 Экономика
Торгпред РФ: Товарооборот между Россией и Чехией восстанавливается
247 0


Мобильная версия