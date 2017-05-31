Студентка обвинила чешский институт в дискриминации по вегетарианству

Студентка из Брно пожаловалась омбудсмену на то, что ее в рамках предмета по нутрициологии заставляли дегустировать мясные блюда, игнорируя ее вегетарианские взгляды. Инцидент не признали дискриминацией.

Вегетарианка и бывшая студентка по специальности «Нутрициологический ассистент» в Брно отказывалась во время учебы пробовать мясные блюда. Но преподаватели, по ее словам, заставляли ее дегустировать мясо. Поэтому она обратилась к защитнице прав человека Анне Шабатовой с жалобой на дискриминацию. Студентка считает, что со вкусом мяса она и так была знакома, поэтому в очередных дегустациях не было необходимости. Жалобу студентки не удовлетворили.

Инцидент начали рассматривать в апреле этого года. На данный момент девушка уже закончила учебу по другим причинам. Вероятное принуждение к дегустации мясных блюд со стороны преподавателей она воспринимала как недопустимое и чувствовала себя дискриминированной по мировоззрению, т.е. вегетарианству.

Омбудсмен должна была решить, можно ли считать вегетарианство мировоззрением и можно ли рассматривать принуждение к дегустации мясных блюд как косвенную дискриминацию во время образования.

В законе против дискриминации это интерпретируется конкретно: «Прямой дискриминацией считается такое поведение, при котором с одним человеком обращаются хуже, чем с другим в одинаковой ситуации: по причине расы, этнического происхождения, национальности, пола, сексуальной ориентации, возраста, болезни, религии, веры или мировоззрения».

После специальной консультации с министерствами образования и здравоохранения Шабатова, наконец, пришла к заключению, что вегетарианство можно рассматривать как мировоззрение.

«Если вегетарианец отказывается есть мясные блюда, это можно рассматривать как мировоззрение. Но в определенных ситуациях несоблюдение этого требования может быть допустимым», – заявила омбудсмен.

По информации Министерства образования, целью предмета является и дегустация, в рамках которой студент должен оценить органолептическую и пищевую ценность приготовленных блюд, включая блюда из мяса, рыбы и дичи.

«Нельзя ограничить образование только приготовлением блюд без их дегустационной оценки», – сообщила пресс-секретарь министерства Ярмила Балажова.

Другие институты, включая Факультетскую больницу в Брно, подтвердили, что целью дегустации приготовленных блюд перед их подачей является оценка качества блюда на вкус, обеспечение безопасности диетического питания для клиентов медицинских учреждений и оценка блюда как безвредного.

Поэтому требование дегустировать блюда, по мнению защитницы прав человека, обусловлено законными целями. Это обеспечение безопасности питания и достижение качественного образования студента, которое необходимо для работы нутрициолога. По мнению Шабатовой, студентка могла ознакомиться с выбранной аккредитованной специальностью заранее, так как программа доступна общественности.

Представители вегетарианского и веганского сообщества с этой точкой зрения не согласны. Они предлагают основать отдельную специализацию «Растительное питание» в рамках всех программ, касающихся питания.

Источник: Lidovky.cz