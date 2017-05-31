Чешские рестораны придумывают способы обойти закон о запрете курения

Владельцы ресторанов и баров в Чехии рассматривают уже несколько методов, как обойти закон о запрете курения. Юристы комментируют, какие из них могут быть эффективными.

Сегодня в полночь начал действовать закон о запрете курения (подробнее о его правилах читайте здесь), благодаря которому Чехия, по словам министра здравоохранения Милослава Людвика, вошла в число цивилизованных стран. Некоторые владельцы баров и ресторанов уже ищут пути, как обойти закон и все же позволить своим посетителям курить.

На данный момент предприниматели придумали несколько способов, как избежать запрета. Самый распространенный трюк – изменить ресторан в частный курительный клуб. Такой метод уже начали использовать раньше, чтобы избежать электронного учета выручки. По мнению приверженцев этой идеи, курение в заведении должны рассматривать так же, как будто гости курят у кого-то дома.

Такой метод критикует как Министерство здравоохранения, так и юристы.

«Я думаю, что в заведениях общественного питания это зависит от того, есть ли в них доступ общественности или нет. В большинстве случаев закон о запрете курения все равно будет на них распространяться», – сообщил юрист Томаш Киндл, который занимается данным законом.

Другие предприятия делают ставку на переходный период 3 месяца, в течение которого рестораны не будут штрафовать за курение. Однако гости могут получить штраф в 5000 крон уже с сегодняшнего дня. Рестораны в это время планируют защищаться тем, что не заметили курящего гостя. В таком случае наказание будет зависеть от конкретной ситуации и строгости проверяющего сотрудника.

Еще один способ обойти закон – на ограниченное время объявить ресторан временным строением. Этот метод юрист одобряет.

«Во временных постройках можно легально курить, даже если у них есть крыша. Таким способом можно легализировать курение в баре», – объясняет юрист Киндл.

Напомним, что различные электронные сигареты и табачные устройства нового поколения, которые выделяют вместо дыма никотиновый пар, можно будет и дальше использовать в ресторанах и барах. За использование таких устройств никого штрафовать не будут.

Источник: idnes.cz