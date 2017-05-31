В Праге запретили сервис Taxify

Менеджер компании Taxify в Чехии возмущен тем, что суд принял решение о запрете их услуг, в то время как подобный сервис Uber продолжает работать.

Городской суд Праги временно запретил работу сервиса такси эстонской компании Taxify, на которую могут работать таксисты без лицензии на незарегистрированных автомобилях. Решение было принято по заявлению Содружества пражских служб такси.

Менеджер Taxify в Чехии Роман Сысел сообщил, что о решении суда компания узнала только из СМИ. Он возмущен тем, что тот же иск в отношении компании Uber ранее не был удовлетворен и сервис продолжает работать, а Taxify оказался под запретом. Компания пока не получила официального решения суда и продолжает настаивать на том, что работает в Чехии в соответствии с местным законодательством.

В содружестве таксистов говорят, что целью заявления в суд не было принятие постановления о запрете работы указанным компаниям. Пражские таксисты только хотят добиться того, чтобы правила работы такси были для всех одинаковые. Сервисы Uber и Taxify работают по принципам экономики совместного потребления, но лицензированные службы такси считают это обманом.

Taxify работает в Чехии с августа 2015 года. С конца прошлого года сервис расширил предложение за счет привлечения водителей без лицензий.

Ранее в Брно Краевой суд запретил работу Uber. В Праге же сервис продолжает оказывать услугу. Городской суд решил, что таксисты поздно подали жалобы, в то время как Uber в чешской столице работает уже давно. Судебный процесс продолжается.

Источник: novinky.cz