На покупателя в чешском магазине напали с мачете из-за сосисок

Необычный инцидент произошел в магазине в чешском городе Пльзень. Покупателю угрожали мачете и газовым пистолетом за неоплаченные сосиски стоимостью 20 крон.

Владельцы магазинчика в чешском Пльзене неожиданно начали угрожать покупателю мачете и газовым пистолетом. Причиной такого поведения стало то, что клиент повредил упаковку сосисок. Покупатель решил не сдаваться и взял в качестве защиты пол-литровую бутылку.

Инцидент произошел в минувшее воскресенье в магазине в Пльзень-Боры около 21:30, когда владелец магазина заметил, что клиент повредил одну упаковку сосисок стоимостью 20 крон. Покупатель вернул товар обратно на полку и отказался платить. Тогда хозяин магазина ударил его кулаком в лицо.

После этого последовала словесная перепалка, в ходе которой мужчины оказались на выходе из магазина. В тот момент в руках покупателя уже была пол-литровая бутылка, которой он ударил владельца магазина по голове. Затем мужчины вернулись в торговый зал, где продавщица уже подготовилась к происходящему, достала мачете и начала колотить им клиента по спине.

Чтобы окончательно заставить покупателя покинуть магазин, владелец достал из-под кассы газовый пистолет и наставил его на мужчину. Никто не пострадал, покупатель сбежал. Полиция расследует происшествие.

Источник: idnes.cz