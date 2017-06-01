Русские туристы возвращаются в Карловы Вары

За первый квартал этого года русских туристов стало на 50% больше, чем в прошлом году.

Фото: Карловы Вары, 420on.cz

Русские туристы начали возвращаться в Карловы Вары. Показатели первого квартала 2017 года удивляют: за это время на курорт приехало почти на 50% (5000 человек) больше русских, чем за такой же период прошлого года. Одной из причин увеличения турпотока называют улучшение экономической ситуации в России. Кроме того, для многих россиян отдых в Карловых Варах оказывается более доступным, чем поездка на море.

Карловарские источники остаются излюбленной целью для многих туристов из разных стран. В этом году в город приехало и больше чехов и немцев, но больше всего турагентства удивлены возвращению русских.

«Русские туристы стали проводить в Карловых Варах и больше времени. Средняя продолжительность их нахождения здесь составляет 12 дней», – рассказала директор инфоцентра Йитка Эттлер Штепанкова. Предприниматели связывают рост числа российских туристов с укреплением рубля.

Высокий интерес туристов из России к проживанию и лечению наблюдают и владельцы карловарских отелей.

«Не буду отрицать. Русский клиент в Карловых Варах может потратить на отдыхе больше денег, чем клиенты с запада», – говорит менеджер отеля Olympic Palace Karlovy Vary Йозеф Длогош.

Еще в прошлом году некоторым отелям из-за низкой посещаемости туристов грозило вынужденное увольнение персонала. Теперь ситуация изменилась, поэтому русским туристам снова рады.

Тем не менее, славу русского города Карловы Вары возвращать не хотят. Огромные надписи на кириллице в прошлом уже не нравились, к примеру, немецким туристам. По словам пресс-секретаря магистрата Яна Копала, надписи на иностранных языках не должны отличаться друг от друга по размеру и, тем более, быть больше надписей на чешском.

На данный момент у города нет возможности повлиять на местные предприятия и запретить им использовать вывески исключительно на русском языке. Изменить законодательство пытаются уже пять лет. Пока мэрия может надеяться только на то, что предприниматели дополнят надписи на кириллице чешским переводом.

Источник: ČT24