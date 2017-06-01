Русские туристы возвращаются в Карловы Вары

Русские туристы начали возвращаться в Карловы Вары. Показатели первого квартала 2017 года удивляют: за это время на курорт приехало почти на 50% (5000 человек) больше русских, чем за такой же период прошлого года. Одной из причин увеличения турпотока называют улучшение экономической ситуации в России. Кроме того, для многих россиян отдых в Карловых Варах оказывается более доступным, чем поездка на море.
Карловарские источники остаются излюбленной целью для многих туристов из разных стран. В этом году в город приехало и больше чехов и немцев, но больше всего турагентства удивлены возвращению русских.
«Русские туристы стали проводить в Карловых Варах и больше времени. Средняя продолжительность их нахождения здесь составляет 12 дней», – рассказала директор инфоцентра Йитка Эттлер Штепанкова. Предприниматели связывают рост числа российских туристов с укреплением рубля.
Высокий интерес туристов из России к проживанию и лечению наблюдают и владельцы карловарских отелей.
«Не буду отрицать. Русский клиент в Карловых Варах может потратить на отдыхе больше денег, чем клиенты с запада», – говорит менеджер отеля Olympic Palace Karlovy Vary Йозеф Длогош.
Еще в прошлом году некоторым отелям из-за низкой посещаемости туристов грозило вынужденное увольнение персонала. Теперь ситуация изменилась, поэтому русским туристам снова рады.
Тем не менее, славу русского города Карловы Вары возвращать не хотят. Огромные надписи на кириллице в прошлом уже не нравились, к примеру, немецким туристам. По словам пресс-секретаря магистрата Яна Копала, надписи на иностранных языках не должны отличаться друг от друга по размеру и, тем более, быть больше надписей на чешском.
На данный момент у города нет возможности повлиять на местные предприятия и запретить им использовать вывески исключительно на русском языке. Изменить законодательство пытаются уже пять лет. Пока мэрия может надеяться только на то, что предприниматели дополнят надписи на кириллице чешским переводом.
Источник: ČT24