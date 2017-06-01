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Чехию признали одной из самых миролюбивых стран на планете

Чехию признали одной из самых миролюбивых стран на планете

Vladislava M 7 0
В Глобальном индексе миролюбия, который ежегодно разрабатывает лондонский Институт мира, Чехия вошла в первую десятку стран.
Чехию признали одной из самых миролюбивых стран на планете

Чехия относится к самым миролюбивым странам на нашей планете. Среди 163 государств, участвующих в рейтинге, она заняла высокое 6-е место. Такая информация следует из Глобального индекса миролюбия (GPI), который сегодня опубликовал британский Институт экономики и мира IEP. Такого же результата Чехия добилась и в прошлом году. Возглавляет рейтинг Исландия, а завершает Сирия. В первую пятерку вошли также Новая Зеландия, Португалия, Дания и Австрия.

США в этом году относятся к странам, которые по сравнению с прошлым годом показали один из самых худших результатов. В этом году Америка заняла в рейтинге 114-е место: на 11 позиций ниже, чем в 2016 году. Больше всего позиций (28) потеряло южноафриканское королевство Лесото, которое заняло 90-е место. В Европе ситуация больше всего изменилась в Боснии и Герцеговине, которая упала на 21 позицию до 84-го места.

Как правило, Европа в рейтинге становится регионом с очень высоким или высоким уровнем безопасности. Исключение составляют только Молдавия, Греция и балканские государства: Босния и Герцеговина, Черногория, Косово и Македония, которые относятся к среднему уровню миролюбия.

В самом хвосте рейтинга находится Украина (154-е место), на востоке которой проходит военный конфликт, и Россия (151-е место). В обоих этих государствах, согласно рейтингу, очень низкий уровень безопасности и спокойствия.

Источник: http://visionofhumanity.org/indexes/global-peace-index/

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