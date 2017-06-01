К выходным в Праге снова похолодает

Летнее тепло в Чехии сменится очередным похолоданием: в воскресенье метеорологи прогнозируют дожди, грозы и приток холодного воздуха.

Приятная летняя и солнечная погода продержится во всей Чехии до пятницы, в некоторых местах страны – немного дольше. В субботу погода начнет меняться в худшую сторону. Небо затянут облака, придут грозы и кратковременные дожди.

До субботы дневные температуры будут подниматься до 30 °C, но с воскресенья метеорологи обещают значительное похолодание: столбик термометра вряд ли поднимется выше 20 °C. Такой прогноз на неделю представило Чешское гидрометеорологическое управление.

В четверг на большей части страны будет преобладать солнечная погода. Максимальная температура воздуха составит 24 °C, в южной Моравии – 28 °C.

В пятницу солнечная погода также продержится в большинстве городов Чехии. Только на юге могут пройти грозы. На востоке солнечно будет, по всей вероятности, и в субботу.

«С субботы в Чехии станет облачно. Днем могут начаться грозы и дожди. В воскресенье также наблюдается высокая вероятность дождей», – рассказывает метеоролог Яна Гуйслова.

Перед приходом холодного фронта с дождями и грозами своей кульминации в Чехии достигнет приток теплого воздуха с юга.

«В субботу в некоторых местах страны снова ожидаются температуры воздуха до тропических 30°C», – говорит метеоролог.

Уже в воскресенье вместе с облаками и тучами придет похолодание, дожди и сильные грозы. Минимальная температура ночью составит 14-18°C. Максимальная температура днем достигнет 20-25°C.

В понедельник станет еще более прохладно: до 15-19 °C днем (на юге страны на несколько градусов теплее).

Источник: idnes.cz