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Новый закон против курения в деле: Пражане начали чаще вызывать полицию

Новый закон против курения в деле: Пражане начали чаще вызывать полицию

artyommm 690 0
В ночь со среды на четверг, когда вступил в силу новый закон против курения в общественных местах, полиция Праги приняла в два раза больше жалоб на нарушение общественного порядка ночью, чем обычно.
Новый закон против курения в деле: Пражане начали чаще вызывать полицию

Полицейские в Праге говорят о возросшем количестве жалоб на нарушение общественного порядка за последние две ночи. Связывать это со вступлением в силу закона против курения они не берутся, но люди жаловались даже на мешающий им запах табачного дыма. Об этом рассказала пресс-атташе пражской полиции Ирена Сейфертова. 

Никакие специальные мероприятия по контролю соблюдения нового закона городская полиция не проводит и проводить не планирует. Возникающие проблемы полиция решает в рамках стандартного патрулирования. В городе провели кампанию с целью обратить внимание общественности на запрет курения. Людям на улице раздавали карманные пепельницы.

«Через пару минут после полуночи (31 мая), когда вступил в силу закон против курильщиков, мы сразу же получили несколько сообщений на номер 156 о том, что в барах находятся курильщики. По всем сообщениям полиция провела проверки, некоторые были негативные, в остальных случаях ситуацию удалось уладить путем договоренностей», – говорит пресс-атташе.

В ночь со среды на четверг полиция получила в два раза больше звонков, чем обычно. Если раньше за ночь поступало 25-30 жалоб, то теперь их было 63. Правда, не все они были связаны с новым законом о запрете курения. С учетом того, что ночь была теплая, шумные компании выходили из баров и ресторанов, среди них были и некурящие люди. Пресс-атташе также отметила, что многие люди жаловались на запах табачного дыма, который проникает в их квартиры с улицы. Ни одного звонка из ресторана получено не было.

Со среды 31 мая 2017 года в Чехии действует полный запрет курения во внутренних помещениях ресторанов, театров и кинотеатров, а также в других общественных местах. 

Источник: ceskenoviny.cz

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Темы
курение законы полиция
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