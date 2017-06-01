Рядом с заводом «Шкода Авто» откроют отделение полиции по делам иностранцев

Чехи жалуются на проблемы из-за иностранцев, которые приезжают работать на завод «Шкода Авто» и другие фабрики в промзоне Квасины – Солнице.

На следующей неделе в Солнице-на-Рыхновску откроется новое отделение полиции по делам иностранцем, которая будет помогать решать проблемы из-за иностранных граждан, работающих на заводе Škoda Auto и на других предприятиях в промышленной зоне Квасины – Солнице. Официальное открытие отделения запланировано на 6 июня.

Полиция по делам иностранцев будет находиться в здании на Масариковой площади в Солнице по соседству с мэрией. Полицейские будут проводить проверки для соблюдения мер безопасности жителей Рыхновского района из-за увеличившегося количества иностранцев, – сообщают в полиции края. Ожидается, что полиция будет тщательнее проверять иностранных граждан, работающих в промзоне. Работать в новом отделении будет 10 сотрудников.

Проблемы с общественным порядком в Квасинах и его окрестностях участились, когда на завод Škoda Auto и соседние фабрики стали приезжать тысячи рабочих, многие – из-за границы. Полиция начала интенсивно заниматься этим вопросом с прошлого года, в январе было усилено патрулирование. По оценкам края и министерства, в область должны отправить еще 36 полицейских. Рыхновский староста Ян Скоржепа уже отметил, что благодаря постоянному присутствию полиции ситуация стала намного спокойнее.

Министерство внутренних дел планирует открыть там координационный центр для иностранцев, у которых возникают проблемы. В апреле представители министерства и края подписали меморандум о сотрудничестве в решении ситуаций, связанных с трудоустройством иностранцев в промышленных зонах.

Завод Škoda Auto в Квасинах постоянно расширяет производство благодаря инвестициям на миллиарды. К концу прошлого года количество сотрудников там увеличилось на 2 600 человек. Предприятие обеспечивает работой почти 7 000 жителей Квасин. Всего в промзоне Солнице – Квасины работает 10 500 человек, из них почти 3 000 – иностранцы. Кроме поляков трудоустройство здесь получили и граждане других стран Восточной Европы.

Источник: tyden.cz