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Полицейский в Праге пытался изнасиловать женщину

Полицейский в Праге пытался изнасиловать женщину

Vladislava M 1001 0
Сегодня пражский суд рассматривал дело полицейского, который попытался изнасиловать женщину на улице и украл у нее телефон.
Полицейский в Праге пытался изнасиловать женщину

Городской суд в Праге сегодня рассматривал дело полицейского, который во время своей ночной службы на Главном вокзале в Праге попытался изнасиловать прохожую женщину и украл у нее телефон. За это полицейский получил условное наказание сроком 2 года. Из полиции его уволили. Оказалось, что этот же мужчина в прошлом получал дисциплинарные наказания уже 8 раз. Кроме прочего, из-за проблем с алкоголем.

Инцидент произошел 17 января прошлого года в три часа ночи на улице Шпанелска, которая проходит над железнодорожными путями. 35-летняя женщина в это время возвращалась с праздника. Она захотела пройтись по заснеженному ночному городу и поэтому заранее вышла из такси. По ее словам, в этот момент к ней подошел мужчина и спросил ее, как пройти на вокзал. Когда она ответила, то мужчина в вульгарной форме предложил ей интимную связь. Женщина сказала, что вызовет полицию, и попыталась уйти.

Когда она обернулась, то заметила, что мужчина уже расстегивает штаны и собирается ее догнать. Полицейский действительно догнал и схватил свою жертву, в результате чего она упала на землю и ударилась головой. Женщине удалось отбиться от насильника, но перед уходом он украл ее мобильный телефон, который выпал при падении.

Вместе с пострадавшей криминалисты составили фоторобот насильника и разослали его по участкам. Полицейские узнали на фотографии своего коллегу, который был на службе во время нападения. Женщина сразу же узнала своего обидчика. Когда она поняла, что он работал полицейским, то была потрясена. В суде она сообщила, что теперь ей становится плохо, как только она видит человека в униформе. Она боится выходить на улицу и посещает психолога.

Хотя полицейский не признавал свою вину, Районный суд Праги 2, а затем и Городской суд пришли к заключению, что преступником был именно он.

Осужденный работал в полиции с 2007 года. Во время службы он неоднократно подвергался дисциплинарным наказаниям. Кроме условного срока его обязали выплатить пострадавшей ущерб за украденный телефон. Также женщина хочет добиться компенсации морального ущерба на сумму 300 000 крон.

Источник: ČTK

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Темы
полиция суды преступность Прага насилие
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