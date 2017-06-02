Прага намерена похоронить экспонаты человеческих тел с китайской выставки

Жители Праги возмущены выставкой человеческих останков Body the Exhibition, которая проходит в Выставочном центре Голешовице. В посольство Китая отправили открытое письмо с требованием провести погребение.

Фото: http://www.premierexhibitions.com

Староста Праги 7 Ян Чижински готов в сотрудничестве с погребальной службой и полицией конфисковать экспонаты с выставки Body the Exhibition и обеспечить их захоронение. Организаторы выставки считают инициативу Чижинского политической и готовы защищаться в суде.

Ратуша Праги 7 предпринимает попытки закрыть выставку, которая проходит на Выставиште в Голешовице. С этим она обратилась к Министерству регионального развития и получила информацию, что в соответствии с законом должны быть немедленно погребены те человеческие останки, которые выставили без согласия умершего человека. Министерство рекомендует городской части провести экспертизу и подробный юридический анализ.

В начале недели Чижински отправил китайскому послу в Праге Ма Кекинг открытое письмо с требованием похоронить умерших. Точку зрения китайского посольство получить не удалось. Критики выставки подозревают, что выставленные тела, органы и ткани принадлежат умершим гражданам Китая.

Как утверждают члены религиозного сообщества Falun Gong, это могут быть останки политических заключенных Китая. О происхождении экспонатов пока ведутся лишь спекуляции. На сайте выставки об этом не сказано ни единого слова. Пресс-секретарь акции говорит только о том, что экспонаты принадлежат американской компании Imagine Exhibition.

Староста Праги 7 считает выставку неэтичной. Изначально на экспозицию пожаловался гражданин Праги, после чего городская часть решила связаться с посольством Китая. По словам Чижинского, формально гражданин повел себя так, как если бы обнаружил тело погибшего иностранца на улице. В таком случае Чехия призывает соответствующее посольство к погребению тела. В письме Прага 7 требует от посольства Китая предоставить сведения, что о кончине умерших были информированы их семьи, но они не проявили интерес к их погребению. Посольство предупредили, что если оно не обеспечит погребение, то должно дать согласие на проведение этой церемонии на территории ЧР.

Источник: Prazsky.denik.cz