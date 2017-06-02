Тысячам чешских детей не хватает мест в детских садах

Мест в детских садах Чехии все еще недостаточно. В этом году отправить ребенка в сад не смогли 32 000 заявителей.

В Чехии каждый год не могут попасть в десткие сады тысячи детей. В этом учебном году сады выдали отрицательные ответы на 32 000 заявлений. По сравнению с 2013/2014 годом количество отказов сократилось вдвое. Об этом говорится в правительственном сообщении о равноправии мужчин и женщин за прошлый год. По статистике, мест в дестких садах становится больше, а детей – меньше.

«Количество отказов принять ребенка в сад в Чехии очень высокое. В стране все еще недостаточно мест в детских садах», – говорится в сообщении.

В этом году в дошкольные образовательные учреждения в ЧР ходит 362 700 детей. В 2009/2010 годах место в садах и яслях было у 314 000 детей, отрицательный отказ был выдан по 29 700 заявлений. Больше всего детей получилось определить в детские сады в 2013/2014 годах: 367 600 человек. Тогда детские сады отказали по 50 800 заявлений. На год раньше отказов было еще на 10 000 больше.

Согласно закону об образовании, организаторы детских садов со следующего школьного года должны обеспечить места для всех четырехлетних детей. Постепенно право на детский сад получат и трехлетние, а с 2020 года – двухлетние дети. С сентября также станет обязательным посещение детского сада в течение года перед школой.

Источник: ČTK