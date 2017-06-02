Жителям Чехии запретили прописываться в административных зданиях

Согласно новой поправке к закону о регистрации населения, в чешских паспортах будут указывать адрес постоянного места жительства и юридическое отношение человека к недвижимости.

В четверг в Чехии вступила в силу поправка к закону о регистрации населения. На ее основании в паспорте в обязательном порядке должно быть указано постоянное место жительства. По словам адвоката Франтишка Корбела, значительных изменений это не принесет. Главное новшество будет заключаться в том, что жители Чехии больше не смогут использовать как прописку адреса регистрационных органов и ратуш.

Кроме указания постоянного места жительства каждый гражданин должен описать и свое юридическое отношение к используемой недвижимости: является ли он владельцем или нанимателем – или хотя бы получил согласие владельца недвижимости на прописку. Данные о прописке будут вносить в информационную систему регистрации жителей, в главный регистр жителей и информационные системы иностранцев.

По словам Корбела, житель Чехии может и не иметь постоянного места жительства, если он не хочет постоянно проживать в стране. В этом случае ему нужно объявить в органе регистрации об отказе от постоянного места жительства. При этом человек утратит некоторые права, которые получают люди с постоянным видом на жительство.

Некоторые люди до сих пор указывают постоянным местом жительства адреса ратуш или регистрационных органов. Это происходит чаще всего при переезде или окончании договора аренды. В таком случае адрес прописки нужно официально менять.

Главным преимуществом внесения информации о прописке в паспорт, по словам Корбела, является то, что будет сразу видно, что человек не зарегистрирован по адресу городской организации. Благодаря этому людям будет сложнее скрыться от государства или судебного производства.

Источник: ČT24