Регистрация
Курсы валют:
EUR
27.02
USD
24.9
RUB
0.31
Энциклопедия Карта Погода
01d 24 °C
Чешская экспедиция исследовала самый засекреченный лагерь ГУЛага

Чешская экспедиция исследовала самый засекреченный лагерь ГУЛага

Vladislava M 413 1
Участники чешского проекта Gulag.cz побывали в секретном лагере ГУЛага на Кодаре и создали виртуальную 3D-экскурсию. Это был один из самых засекреченных и отдаленных трудовых лагерей, где заключенные добывали уран для первой советской атомной бомбы.
Фото: Gulag.cz
Чешская экспедиция исследовала самый засекреченный лагерь ГУЛага

Чешская экспедиция исследовала секретный сталинский лагерь ГУЛага в Сибири. Это рудник «Мраморный» в горном ущелье на Кодаре, расположенный на высоте 2300 метров. Здесь заключенные в 50-е годы в бесчеловечных условиях добывали радиоактивный уран для создания первой советской ядерной бомбы. Руду перетаскивали вниз прямо на спинах, а потом переправляли на самолетах. Особый секретный лагерь проработал до осени 1951 года, когда оказалось, что урана здесь недостаточно.

За два года здесь проработало около 4000 заключенных. Двое участников чешской экспедиции из организации Gulag.cz. побывали в этом месте и представили результаты в форме 3D-экскурсии. Это была их четвертая по счету экспедиция в лагеря ГУЛага.

 

Лагерь на Кодаре, Gulag.cz

 

Организация Gulag.cz занимается изучением советского тоталитарного режима и лагерями ГУЛага, а также их связями с Чехословакией и другими странами.

«В рамках проекта мы отразили на карте судьбы не только чехословацких узников, но и судьбы граждан из Польши и Венгрии», – рассказал Радек Светлик, менеджер по проектам Gulag.cz.

Экспедиция на Кодар прошла в августе 2016 года в рамках проекта «Центрально-Европейская карта ГУЛага». Участники задокументировали информацию о трех лагерях, входивших в систему Борского ИТЛ.

«Условия в высокогорном лагере на Кодаре были просто невыносимыми. Благодаря тому что лагерь был закрытым и находился в весьма отдаленной области, там до сих пор сохранилось много построек и предметов: как личных вещей заключенных, так и гражданских сотрудников. Это настоящий музей, добраться до которого не так уж сложно», – рассказал Светлик.

 

Gulag.cz

 

Сам путь до лагеря длился целую неделю из-за плохой погоды. В лагере исследователи провели 4 дня. Все это время они фотографировали места и составляли документацию. Туристы могут и сократить путь, долетев до ближайшего города на самолете.

Хотя организация еще работает над финальной презентацией, в рамках приготовлений уже опубликованы некоторые материалы, включая виртуальную 3D-экскурсию уранового рудника в Мраморном ущелье.

Источник: ČT24

Рассказать всем:
Темы
Россия экспедиция история Чехия
Читайте
по теме 
Торгпред РФ: Товарооборот между Россией и Чехией восстанавливается
30.05.2017 11:36 Экономика
Торгпред РФ: Товарооборот между Россией и Чехией восстанавливается
317 0
Демонстрации против НАТО в Чехии оплачивались русскими
30.05.2017 10:19 Политика
Демонстрации против НАТО в Чехии оплачивались русскими
1714 0
В День России у российского посольства в Праге объявлен митинг
25.05.2017 08:58 Политика
В День России у российского посольства в Праге объявлен митинг
1063 0
Знаменитый Розовый танк в Чехии попытались перекрасить в зеленый цвет
22.05.2017 12:32 Политика
Знаменитый Розовый танк в Чехии попытались перекрасить в зеленый цвет
931 0
Последние новости:
02
июня
В пражском Карлине откроется новое культурное пространство
02.06.2017 15:05 Культура
В пражском Карлине откроется новое культурное пространство
104 0
Неожиданный результат: В каких странах Европы чешская Škoda лидирует по продажам
02.06.2017 14:30 Экономика
Неожиданный результат: В каких странах Европы чешская Škoda лидирует по продажам
231 0
В Чехии начали действовать новые правила для национальных парков
02.06.2017 13:30 Общество
В Чехии начали действовать новые правила для национальных парков
286 0
Завтра на Пражском Граде пройдет День открытых дверей
02.06.2017 13:29 Культура
Завтра на Пражском Граде пройдет День открытых дверей
204 0
Дорогу в Чехии завалило бутылками с пивом
02.06.2017 12:51 Общество
Дорогу в Чехии завалило бутылками с пивом
349 0
Новый компьютерный вирус из Китая добрался до Чехии
02.06.2017 12:47 Общество
Новый компьютерный вирус из Китая добрался до Чехии
369 0
Жителям Чехии запретили прописываться в административных зданиях
02.06.2017 10:58 Общество
Жителям Чехии запретили прописываться в административных зданиях
411 0
Тысячам чешских детей не хватает мест в детских садах
02.06.2017 10:19 Общество
Тысячам чешских детей не хватает мест в детских садах
403 0
Прага намерена похоронить экспонаты человеческих тел с китайской выставки
02.06.2017 09:51 Общество
Прага намерена похоронить экспонаты человеческих тел с китайской выставки
751 0
01
июня
Полицейский в Праге пытался изнасиловать женщину
01.06.2017 15:12 Общество
Полицейский в Праге пытался изнасиловать женщину
1875 1


Мобильная версия