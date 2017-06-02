Чешская экспедиция исследовала самый засекреченный лагерь ГУЛага

Участники чешского проекта Gulag.cz побывали в секретном лагере ГУЛага на Кодаре и создали виртуальную 3D-экскурсию. Это был один из самых засекреченных и отдаленных трудовых лагерей, где заключенные добывали уран для первой советской атомной бомбы.

Фото: Gulag.cz

Чешская экспедиция исследовала секретный сталинский лагерь ГУЛага в Сибири. Это рудник «Мраморный» в горном ущелье на Кодаре, расположенный на высоте 2300 метров. Здесь заключенные в 50-е годы в бесчеловечных условиях добывали радиоактивный уран для создания первой советской ядерной бомбы. Руду перетаскивали вниз прямо на спинах, а потом переправляли на самолетах. Особый секретный лагерь проработал до осени 1951 года, когда оказалось, что урана здесь недостаточно.

За два года здесь проработало около 4000 заключенных. Двое участников чешской экспедиции из организации Gulag.cz. побывали в этом месте и представили результаты в форме 3D-экскурсии. Это была их четвертая по счету экспедиция в лагеря ГУЛага.

Лагерь на Кодаре, Gulag.cz

Организация Gulag.cz занимается изучением советского тоталитарного режима и лагерями ГУЛага, а также их связями с Чехословакией и другими странами.

«В рамках проекта мы отразили на карте судьбы не только чехословацких узников, но и судьбы граждан из Польши и Венгрии», – рассказал Радек Светлик, менеджер по проектам Gulag.cz.

Экспедиция на Кодар прошла в августе 2016 года в рамках проекта «Центрально-Европейская карта ГУЛага». Участники задокументировали информацию о трех лагерях, входивших в систему Борского ИТЛ.

«Условия в высокогорном лагере на Кодаре были просто невыносимыми. Благодаря тому что лагерь был закрытым и находился в весьма отдаленной области, там до сих пор сохранилось много построек и предметов: как личных вещей заключенных, так и гражданских сотрудников. Это настоящий музей, добраться до которого не так уж сложно», – рассказал Светлик.

Gulag.cz

Сам путь до лагеря длился целую неделю из-за плохой погоды. В лагере исследователи провели 4 дня. Все это время они фотографировали места и составляли документацию. Туристы могут и сократить путь, долетев до ближайшего города на самолете.

Хотя организация еще работает над финальной презентацией, в рамках приготовлений уже опубликованы некоторые материалы, включая виртуальную 3D-экскурсию уранового рудника в Мраморном ущелье.

Источник: ČT24